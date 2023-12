Non solo iPhone: il 2024 sarà un anno molto importante per Apple

Mancano poche settimane all’arrivo del nuovo anno che potrebbe segnare un’importante pietra miliare nella storia di Apple. Il 2024, infatti, vedrà protagonista assoluto il visore AR/VR Vision Pro, il primo “nuovo” prodotto della compagnia di Cupertino da diversi anni a questa parte. Il casco, però, non sarà l’unica novità del prossimo anno, secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.

Vision Pro, Salute e AirPods: il 2024 di Apple tra sorprese e conferme

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, celebre giornalista ed analista di Bloomberg, il nuovo Vision Pro arriverà sul mercato prima di marzo, con l’addestramento degli impiegati degli Store che dovrebbe iniziare già a metà gennaio. Seguendo queste date, è possibile che il lancio ufficiale del visore avvenga già alla fine di gennaio se non nei primi giorni di febbraio.

A catturare l’attenzione, inoltre, dovrebbero arrivare nuove funzioni dedicata alla salute: i dispositivi wearable dovrebbero guadagnare la possibilità di monitorare la pressione sanguigna e l’apnea del sonno. Almeno un modello di Apple Watch, inoltre, dovrebbe guadagnare un design tutto nuovo, ma Gurman non ha voluto specificare quale.

Il 2024 vedrà il probabile arrivo anche di un nuovo modello di AirPods, con cancellazione del rumore e supporto per il tracciamento di “Trova il mio dispositivo”. Anche le AirPods Max potrebbero essere finalmente aggiornate il prossimo anno, includendo in questo caso il supporto per l’USB-C.

