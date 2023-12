Xiaomi S10T è scende a 224€: è il robot aspirapolvere più potente di Xiaomi!

Il robottino aspirapolvere più potente di Xiaomi torna in offerta e questa volta al miglior prezzo (ed è davvero allettante). Xiaomi Robot Vacuum S10T è la soluzione 2 in 1 per i pavimenti di casa: tanta potenza, grande autonomia, funzione di lavaggio ed una cifra davvero niente male grazie a questo codice sconto!

Codice sconto Xiaomi Robot Vacuum S10T: imperdibile con questa super offerta eBay!

Crediti: Xiaomi

La potenza di aspirazione è una caratteristica fondamentale tanto per un robot aspirapolvere che per un vacuum cleaner. Si tratta infatti della capacità di attirare lo sporco: più è elevata e più aumenta il livello di pulizia delle superfici. Xiaomi Robot Vacuum S10T è il modello più potente della compagnia cinese, con i suoi 8.000 PA. Inoltre è presente una spazzola antigroviglio brevettata, utile contro peli e capelli; il contenitore dello sporco è ben capiente (450 ml) e non manca un serbatoio per l’acqua (da 250 ml). Il dispositivo funge anche da lavapavimenti e grazie alla sua batteria di grandi dimensioni (5.200 mAh), l’autonomia è al top.

Crediti: Xiaomi

Con Xiaomi Robot Vacuum S10T le pulizie diventano un momento di relax assoluto: il robottino scende a soli 224€ con spedizione gratis dall’Europa, utilizzando il nuovo codice sconto di eBay. Quest’ultimo è valido per tutto il mese di dicembre, ma il prodotto potrebbe terminare in qualsiasi momento, quindi affrettati! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le