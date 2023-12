Samsung Galaxy A15 e A25 ufficiali: i nuovi low-cost con Key Island

Dopo i numerosi leak delle scorse settimane, sono stati annunciati ufficialmente Samsung Galaxy A15 e A25, i due nuovi modelli di smartphone pensati per la fascia economica. In entrambi i casi, il design adottato è quello solito di Samsung, anche se qua vediamo una piccola novità che risponde al nome di Key Island. In corrispondenza del lato destro, Samsung ha inserito una sezione che sporge rispetto al frame e dove troviamo il tasto d’accensione e il bilancere del volume, una soluzione pensata per migliorarne l’ergonomia.

Samsung presenta ufficialmente Galaxy A15 e A25: tutte le novità

Samsung Galaxy A15

Crediti: Samsung

Con dimensioni di 160,1 x 76,8 x 8,4 mm e un peso di 200 grammi, Samsung Galaxy A15 ospita uno schermo Infinity-U di tipo Super AMOLED da 6,5″ Full HD+ in 19.5:9 con refresh rate a 90 Hz e luminosità fino a 800 nits. Il microchip cambia a seconda della versione: A15 4G è mosso dal MediaTek Helio G99, mentre A15 5G dal più recente MediaTek Dimensity 6100+, entrambi a 6 nm.

Le memorie sono disponibili nei tagli da 8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM espandibile fino a 1 TB via microSD, mentre la batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 25W. Dietro c’è una tripla fotocamera da 50+5+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro, davanti una selfie camera da 13 MP f/2.0 e infine il software: One UI 6.0 e Android 14, con promessi 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A25

Crediti: Samsung Crediti: Samsung Crediti: Samsung

Samsung Galaxy A25 misura 161 x 76,5 x 8,3 mm, pesa 197 grammi e ha uno schermo anch’esso Infinity-U con tecnologia Super AMOLED da 6,5″ Full HD+ con refresh rate che sale a 120 Hz e luminosità fino a 1.000 nits. Cambia anche il processore, qua una soluzione proprietaria Exynos 1280 a 5 nm, affiancato da 6/8 GB di RAM, 128 GB di ROM e una batteria sempre da 5.000 mAh con ricarica a 25W. Ci sono speaker stereo, tripla fotocamera da 50+5+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e macro, selfie camera da 13 MP f/2.2 e One UI 6.0 e Android 14.

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy A15 4G/5G è stato lanciato inizialmente in Vietnam al prezzo di partenza di 4.990.000 VND, circa 190€, e 6.290.000 VND, circa 240€. Per quanto riguarda Samsung Galaxy A25, il prezzo ammonta a 6.590.000 VND, circa 250€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le