HUAWEI MateBook D 14 (2023): prestazioni migliorate ad un prezzo super

Con lo smart working che continua a guadagnare popolarità nelle aziende di tutto il mondo, possedere un latptop è diventato davvero pre-requisito importantissimo negli ultimi anni. HUAWEI è rapidamente diventata una dei leader del settore grazie a dispositivi che offrono un eccezionale rapporto qualità/prezzo, proprio come il nuovo HUAWEI MateBook D 14 che grazie al suo processore Intel di tredicesima generazione offre prestazioni da top di gamma ad un prezzo imbattibile.

Intel Core i7 di 13esima generazione e IPS da 14″ per il nuovo HUAWEI MateBook D 14

Il nuovo HUAWEI MateBook D 14 è dotato di un display IPS antiriflesso da 14″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e design FullView. Il rapporto schermo-corpo del 90%, infatti, garantisce bordi sottilissimi per un’esperienza di visione immersiva e coinvolgente. Le certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e DC Dimming Flicker Free, inoltre, garantiscono una riduzione dell’affaticamento della vista anche dopo molte ore di lavoro.

Sotto la scocca batte il cuore dei processori Intel Core di tredicesima generazione, a scelta tra la versione i5-1340P e la top di gamma i7-1360P, basati sul processo di produzione SuperFin a 10 nm. Con i suoi 12 core e 16 thread, la versione i7 garantisce il completamento dei task di elaborati senza problemi, mentre la scheda grafica Intel Iris Xe, dotata di 96 unità di esecuzione, permette anche l’elaborazione della grafica in 3D in applicazioni come Photoshop e Blender.

Proprio per questo motivo, HUAWEI ha pensato a due diverse modalità per la gestione delle prestazioni di questo laptop: la modalità Standard, per esempio, è progettata per la gestione delle attività d’ufficio ordinarie, mentre la modalità Performance permette di affrontare senza problemi anche i software professionali che spesso sono più difficili da gestire. L’esperienza d’uso, in questo modo, sarà sempre fluida e permette di evitare crash che possano compromettere il lavoro svolto.

HUAWEI MateBook D 14 (2023), inoltre, è stato equipaggiato con la nuova antenna Wi-Fi HUAWEI Metaline, ovvero un sistema che proteggere la connessione ad internet da eventuali interferenze fino ad una distanza di 270 metri, in modo da garantire la gestione delle attività lavorative anche fuori casa, oltre che un intrattenimento in streaming privo di buffering e caricamenti.

Questo laptop integra anche funzioni avanzate per le smart conference, che negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti negli ambienti lavorativi. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, il sistema della voce personale integrato permette di ridurre distrazioni e rumori ambientali intorno a chi sta parlando per garantire all’interlocutore una voce sempre cristallina.

Il dispositivo, inoltre, si integra alla perfezione con l’ecosistema HUAWEI grazie alla funzione Super Device che consente di collegare immediatamente il laptop ad altri dispositivi del celebre produttore cinese. La connessione è immediata: basta infatti trascinare le icone da un device all’altro per sincronizzare immediatamente file e documenti importanti. Con la Ricerca Intelligente, invece, è possibile accedere wireless ai file conservati sui dispositivi connessi senza doverli toccare, con la possibilità di sfruttare anche la collaborazione multischermo che consente di mantenere attivi fino a 3 finestre contemporaneamente su più dispositivi.

HUAWEI MateBook D 14 (2023): prezzo e disponibilità

Il nuovo HUAWEI MateBook D 14 è disponibile per l’acquisto tramite il sito ufficiale ad un prezzo di 749.9€. Grazie al codice sconto che trovate qui sotto, però, è possibile risparmiare il 10% e fare vostro questo straordinario laptop al prezzo eccezionale di 674.91€. La promozione è valida solo fino al 7 gennaio, quindi approfittatene subito se avete bisogno di un nuovo PC oppure volete fare un bel regalo per la Befana!

