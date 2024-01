Samsung Galaxy S24: ecco quando si terrà il prossimo Unpacked 2024!

Tramite un comunicato ufficiale la divisione Global di Samsung ha annunciato il prossimo evento Unpacked, il primo del 2024. Ovviamente è impossibile non aspettarsi il lancio di Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra, i nuovi e chiacchieratissimi top di gamma del brand asiatico: ecco la data di presentazione!

Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: svelata la data di presentazione

Crediti: Samsung

Come anticipato in apertura, Samsung ha pubblicato un comunicato e un video teaser in cui anticipa data e novità del suo evento Unpacked 2024. Il fatidico giorno è il 17 gennaio mente la location scelta è San Jose; il tema sarà la nuovissima esperienza mobile alimentata dall’AI. Impossibile non farsi venire in mentre il trittico composto da Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: anche se non vengono menzionati esplicitamente, sembra certo che questa sia la data di presentazione dei flagship.

Sicuramente arriveranno novità nel corso dei prossimi giorni, con ulteriori teaser e dettagli sui prodotti che faranno capolino durante l’evento. Per saperne di più, date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie S24: qui trovate tutti i leak trapelati finora. Inoltre nei giorni scorsi hanno anche fatto capolino alcune indiscrezioni in merito ai prezzi in Europa (ovviamente da prendere con cautela).

