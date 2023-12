Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra: svelati tutti i prezzi in Europa

Mancavano soltanto i prezzi fra le numerosissime informazioni fatte circolare dagli insider riguardo i prossimi Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra. Ci vorranno ancora settimane prima di conoscerli ufficialmente durante il tradizionale keynote di inizio anno, ma grazie ai rumor online sappiamo praticamente tutto sui tre top di gamma annuali che la compagnia sud coreana sta preparando.

Ecco quali sarebbero i prezzi in Europa per la prossima famiglia Samsung Galaxy S24

Sulla base dell’ultimo leak apparso in rete, ecco quali sarebbero i prezzi in Europa per i tre smartphone di fascia alta:

Samsung Galaxy S24 128 GB – 899€ 256 GB – 959€

Samsung Galaxy S24+ 256 GB – 1.149€ 512 GB – 1.269€

Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB – 1.449€ 512 GB – 1.569€



Ricordiamo che Samsung Galaxy S23 aveva un prezzo di partenza in Europa di 949€, S23+ di 1.199€ ed S23 Ultra di 1.399€: se confermati, ciò significherebbe che S24 ed S24+ saranno meno costosi mentre S24 Ultra più costoso, rispettivamente 50€ in meno e 100€ in più.

È bene però specificare che quelli svelati dal leak sono i prezzi europei e quindi ci riguardano fino a un certo punto, dato che quasi sicuramente i prezzi italiani saranno più alti. Bisogna considerare che S23, S23+ ed S23 Ultra hanno un prezzo di listino in Italia di 979€, 1.229€ e 1.479€, cioè 30€/80€ in più rispetto a quelli europei; facendo un rapido calcolo, la serie S24 potrebbe costare nel nostro paese 929€, 1.179€ e 1.579€.

