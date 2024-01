POCO M6 Pro ritorna in versione 4G LTE: ecco quando arriverà

Il 2024 inizia all’insegna di POCO, brand partner di Xiaomi che abbiamo imparato ad apprezzare per il suo stile fresco ed un buon rapporto qualità/prezzo. La divisione Global ha annunciato il lancio di POCO X6 e X6 Pro, i quali debutteranno insieme a POCO M6 Pro 4G: ecco la data di presentazione dei nuovi modelli.

POCO M6 Pro 4G in arrivo insieme alla serie POCO X6: ufficiale la data di presentazione

Crediti: POCO

Il trittico di smartphone arriverà tra pochissimi giorni, anche se resta da vedere quali saranno i mercati in cui saranno distribuiti i dispositivi. La data di presentazione di POCO X6 e X6 Pro è fissata per il prossimo 11 gennaio e oltre ai due dispositivi ci sarà spazio anche per POCO M6 Pro 4G, versione LTE del terminale lanciato precedentemente in India (con modem 5G). Il modello X6 è stato già protagonista di alcune immagini “rubate” mentre in copertina trovate i render leak di M6 Pro 4G. Come da tradizione di Xiaomi e dei suoi marchi collegati, anche in questo caso ci troveremo alle prese con vari rebrand.

I fratelli X6 e X6 Pro sarebbero il rifacimento occidentale dei modelli cinesei Redmi Note 13 Pro e Redmi K70E. Per quanto riguarda invece POCO M6 Pro 4G, dovrebbe trattarsi di un rebrand di Redmi Note 13 Pro 4G (ma con una fotocamera da 64 MP), dispositivo non ancora presentato ufficialmente che potrebbe vedere la luce il 4 gennaio, durante il lancio indiano della famiglia Note 13 Global.

POCO M6 Pro 4G – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 161,1 x 75 x 7,98 mm per 187 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20,5:9, con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, luminosità di picco di ??? nit e protezione Gorilla Glass 5

da (2.400 x 1.080 pixel) in 20,5:9, con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, luminosità di picco di ??? nit e protezione Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G99 (in versione Ultra )

(in versione ) CPU octa-core (dettagli sconosciuti)

GPU ARM Mali

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W (con chip proprietari Surge G1 e P1)

con ricarica rapida da (con chip proprietari Surge G1 e P1) Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, sensore IR, mini-jack cuffie

Fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con OIS, ultra-wide e profondità di campo

con OIS, ultra-wide e profondità di campo Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

