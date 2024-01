POCO X6 sta arrivando, ma le foto confermano il rebrand

A breve sarà passato un anno dalla presentazione di POCO X5, e quindi non c’è da sorprendersi se in rete si parli già da qualche settimana di POCO X6. Anche il 2024 sarà inaugurato dal nuovo smartphone di punta per la fascia media da parte del sub-brand di Xiaomi, e anche questa volta dovremmo trovarci dinnanzi a un rebrand di un modello che abbiamo già conosciuto in precedenza.

POCO X6 non sarà uno smartphone inedito: cosa sappiamo, fra immagini e specifiche

Looks like we have a slight design change!



POCO X6 Series! #Poco pic.twitter.com/2bqU9hChsC — Paras Guglani (@passionategeekz) December 31, 2023

Se POCO X5 era una variante modificata di Redmi Note 12 5G, i leak finora trapelati ci suggeriscono che POCO X5 dovrebbe essere la rebrandizzazione per i mercati internazionali e/o indiano del già esistente Redmi Note 13 Pro. Lo conferma anche questa foto dal vivo, dove scorgiamo un modulo fotografico molto simile a quello dello smartphone targato Redmi.

Se così fosse, POCO X6 avrebbe le seguenti caratteristiche: schermo OLED da 6,67″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus, SoC Snapdragon 7s Gen 2, memorie da 8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di ROM, batteria da 5.100 mAh con ricarica a 67W, software MIUI 14 con Android 13, tripla fotocamera da 200+8+2 MP e selfie camera da 16 MP.

Non soltanto POCO X6 dovrebbe giungere sul mercato sotto forma di rebrand, perché lo stesso trattamento varrebbe anche gli altri modelli della serie, cioè POCO X6 Pro ed X6 Neo.

