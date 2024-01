Proscenic P12 è imbattibile a questo prezzo: aspirapolvere ciclonico a meno di 125€

Nel corso degli ultimi anni la pulizia della casa è diventata sempre più smart, con dispositivi in grado di fornire un enorme aiuto in tutte quelle faccende domestiche che ci consentono di prenderci cura della nostra abitazione. I più gettonati sono sicuramente gli aspirapolvere ed oggi è possibile portarne a casa uno ad un prezzo davvero molto basso: scoprite subito come risparmiare su Proscenic P12.

Proscenic P12: 33.000 PA di aspirazione ad un prezzo eccezionale

Crediti: Proscenic

Proscenic P12 (qui la nostra recensione) è un aspirapolvere ciclonico in grado di usufruire di una potenza di ben 33.000 PA per aspirare facilmente qualsiasi traccia di sporco si trovi sul suo cammino. Grazie al sistema di illuminazione Vertect, la spazzola emette una luce LED verde che evidenzia con estrema cura anche lo sporco meno visibile all’occhio umano che spesso si nascondo nelle nostre abitazioni.

Questo aspirapolvere è dotato anche di una spazzola a rullo anti-groviglio che evita che peli e capelli possano aggrovigliarsi all’interno creando poi problemi per la rimozione e l’assorbimento dello sporco. Tramite il display LED posizionato sull’impugnatura è possibile regolare tutti i parametri relativi alla pulizia, mentre il contenitore della polvere arriva a contenere fino a 1.2 litri di sporcizia. Con un’autonomia di 60 minuti, inoltre, non avrete problemi a pulire facilmente tutta la casa.

Proscenic P12 è disponibile oggi al prezzo di 121.99€ grazie al nuovo codice sconto di Geekmall. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

