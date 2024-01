Google vuole migliorare Bard nel 2024 e chiede aiuto agli utenti

Il nuovo anno è appena iniziato ma Google sembra particolarmente intenzionata ad esaudire i buoni propositi per il 2024, soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale di Bard. La compagnia di Mountain View è consapevole che la su AI non è stata lanciata sul mercato nelle condizioni migliori e per questo motivo ha deciso di chiedere aiuto agli utenti per migliorarne le capacità.

Inviate i vostri suggerimenti per migliorare Google Bard

Crediti: Chris Gorgolewski

Con una wishlist (lista dei desideri) aperta nella subreddit ufficiale di Bard, il product manager di Google ha chiesto ai fan dell’intelligenza artificiale quali cambiamenti vorrebbero venissero introdotti per migliorare le capacità dell’AI. “Saremmo felici di sapere quali cambiamenti e nuove funzioni vorreste vedere in Bard nel 2024” ha dichiarato Chris Gorgolewski su Reddit.

La lista è accessibile a tutti gli utenti che sono liberi di inviare i propri suggerimenti per Bard sottoforma di commenti al post su Reddit. Anche voi, se avete idee oppure consigli per il team di sviluppo dell’intelligenza artificiale di Google potete far sentire la vostra voce inviando un suggerimento nel post ufficiale.

Le richieste più gettonate, per il momento sembrano essere diverse, tra cui: la possibilità di controllare le “allucinazioni” , una maggiore multi-modalità, un app per desktop e mobile per accedere più facilmente al servizio e maggiori capacità d’uso per l’intelligenza artificiale.

