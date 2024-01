OnePlus 12 è il migliore su Antutu ma vivo e iQOO non scherzano | Dicembre 2023

La fase finale del 2023 ha visto il debutto di una sfila di smartphone mossi dalle ultime soluzioni MediaTek e Qualcomm, con uno stravolgimento rispetto a quanto visto in precedenza nella classifica di Antutu. OnePlus 12 batte tutti ma è in ottima compagnia: vivo e iQOO danno del filo da torcere e il Dimensity 9300 è protagonista tanto quanto lo Snapdragon 8 Gen 3. Andiamo a scoprire quali sono gli smartphone più potenti di Antutu, con la classifica di dicembre 2023.

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Dicembre 2023

Crediti: Antutu

Ovviamente l’elenco dei top di gamma più potenti di Antutu comprende solo ed esclusivamente gli ultimi arrivati: tutti i modelli precedenti sono stati sbalzati fuori dalla classifica grazie al debutto dei chipset di ultima generazione. Solitamente questo balzo comincia direttamente nel nuovo anno ma stavolta Qualcomm ha deciso di anticipare il lancio del suo Snapdragon 8 Gen 3: in questo modo tutti i principali flagship hanno già fatto capolino in Cina, durante i mesi di novembre e dicembre. Inoltre abbiamo assistito anche al lancio del nuovo Dimensity high-end, SoC che è stato in grado di dare grandi soddisfazioni. In cima alla classifica dei top troviamo OnePlus 12, seguito da vivo X100 e da iQOO Neo 9 Pro; quest’ultimo è il modello che stupisce di più dato che si tratta di un flagship killer dal prezzo particolarmente allettante.

Crediti: Antutu

Oltre alla classifica dei modelli top, Antutu ha pubblicato anche quella relativa ai dispositivi mid-range e di fascia medio alta (sempre per il mese di dicembre 2023). Le novità sono soltanto 3, ovvero Redmi K70E, OPPO Reno 11 e vivo S18. I due principali chipmaker si sono concentrati principalmente sui SoC di punta e ovviamente i veri protagonisti sono stati i telefoni top. Tuttavia non sono mancate sorprese, come il Dimensity 8300 in versione Ultra, realizzato da MediaTek in collaborazione con Xiaomi.

