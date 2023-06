Dove comprare Redmi Note 12T Pro: il mid-range con display a 144 Hz e Dimensity 8200-Ultra

Dopo l'annuncio ufficiale da parte di Xiaomi, finalmente ora possiamo mettere le mani su uno dei mid-range più interessanti del momento. Ecco dove comprare Redmi Note 12T Pro, dispositivo che si mantiene accessibile ma che offre alcune caratteristiche degne di nota!

Redmi Note 12T Pro: dove comprare la nuova aggiunta alla serie di mid-range Xiaomi

Similmente a Xiaomi CIVI 3 (quello che sarà il futuro Xiaomi 14 Lite), il nuovo Redmi adotta il Dimensity 8200 in versione Ultra (nato dalla collaborazione tra MediaTek e la casa cinese). Lo schermo è un'unità LCD ma con refresh rate a 144 Hz (e dimensioni di 6,6″). Abbiamo poi una batteria con ricarica da 67W ed una fotocamera da 64 MP.

Per scoprire tutti i dettagli del nuovo mid-range della costola di Xiaomi date un'occhiata al nostro approfondimento. Se preferite passare direttamente al sodo, allora continuate a leggere per scoprire dove comprare Redmi Note 12T Pro!

GizTop

Lo smartphone è dotato della MIUI 14 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate 4G: LTE FDD B1/3/5/7/8/19 – TD-LTE B34/38/39/40/41/42 5G: NR SA: n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 – NSA: n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Redmi Note 12T Pro.

