Redmi Note 13 e Note 13 Pro anche in versione 4G: Xiaomi non si smentisce mai

Aggiornamento 14/12: dopo le prime indiscrezioni in merito al modello standard 4G arrivano novità anche per la variante Pro e nuove informazioni sulle specifiche. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Se pensavate che avvicinandoci al 2024 avremmo definitivamente salutato gli smartphone LTE, preparativi perché starebbe per arrivare sia Redmi Note 13 4G che il fratello maggiore Note 13 Pro 4G. A rivelarlo per primo è l’insider Kacper Skrzypek, secondo cui Xiaomi starebbe per annunciare al pubblico un nuovo capitolo per la sua celebre e vendutissima saga di modelli dedicata alla fascia mid-range. Tuttavia, le specifiche tecniche di questa nuova uscita potrebbero non far gridare al miracolo, specialmente ai più attenti al settore.

Redmi Note 13 e Note 13 Pro 4G sarebbero dietro l’angolo: ecco i dettagli sulle specifiche

Don't expect a revolution from Redmi Note 13 (basic Global-only model), at least when comes to the CPU. It will use the same SoC as RN12, Snapdragon 685. — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) October 20, 2023

Era ottobre quando il noto insider ha svelato l’esistenza di questo nuovo modello votato alla connettività LTE ed ora un report più recente fa il punto della situazione sulle specifiche e rivela anche che ci sarà un Redmi Note 13 Pro 4G. I due smartphone sono stati certificati da vari enti con numeri di modello e nomi commerciali; il debutto è previsto per il mercato Global, insieme ai fratelli 5G.

Entrambi i telefoni sarebbero equipaggiati con uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass. Tra gli altri dettagli in comune avremo tagli da 8/256 GB e da 12/512 GB, Android 13 sotto forma di MUI 14, il supporto Dual SIM, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC ed un ingresso mini jack per le cuffie.

Redmi Note 12 Pro 4G – Crediti: Xiaomi

Le differenze si concentrano sul chipset e il comparto fotografico. Redmi Note 13 4G sarebbe mosso dallo Snapdragon 685, SoC Qualcomm a 6 nm TSMC comprensivo di CPU octa-core Kryo 265 (4 x 2,8 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53), GPU Adreno 610 e memorie di tipo LPDDR4X e UFS 2.2. Sì, avete letto bene: se così fosse, si tratterebbe dello stesso identico microchip che si trova dentro all’attual Redmi Note 12 4G. D’altronde Xiaomi non è nuova a manovre del genere, cioè lanciare nuovi modelli ma con specifiche quasi invariate da quelli precedenti. Tuttavia, cambierebbe la fotocamera: in questo caso ci sarebbe un sensore da 108 MP (anziché uno da 50 MP, come nel caso di Note 12 4G), accompagnato da un ultra-wide da 8 MP e un obiettivo macro o ritratto da 2 MP.

Passando invece a Redmi Note 13 Pro 4G, in questo caso ci sarebbe un SoC MediaTek, ma non è dato di sapere quale. Si ipotizza una soluzione Helio G99 ma resta da vedere se sarà effettivamente questa. A cambiare sarà anche il comparto fotografico, con un sensore da 200 MP (sempre con obiettivi aggiuntivi da 8 MP e 2 MP).

La gamma Redmi Note 13 4G sarebbe destinato al mercato Global, quindi probabilmente non a quello cinese, dove invece gli smartphone 5G sono ben più diffusi e desiderati. Tuttavia, è ancora da scoprire se e quando arriverà anche in Italia, nel mentre si sta avvicinando il lancio di Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ in versione Global: il debutto in India è previsto per i primi di gennaio!

