Honor X50 GT ufficiale: un nuovo flagship killer nel catalogo

Prima abbiamo avuto X50, X50i e X50i+, poi è stato il turno di X50 Pro, adesso è arrivato il momento di conoscere Honor X50 GT. Come da calendario, la compagnia l’ha presentato ufficialmente in queste ore, aggiungendo un ulteriore modello alla già nutrita famiglia X50: vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Honor presenta ufficialmente il nuovo X50 GT: ecco tutte le sue novità

Crediti: Honor Crediti: Honor

Disponibile nelle due colorazioni Silver Winged God of War e Fantasy Night Black, Honor X50 GT misura 163,6 x 75,5 x 7,98 mm e ha un peso di circa 192 grammi, con certificazione IP53. Questo per ospitare un pannello curvo AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.652 x 1.200 pixel) in 19.9:9 con refresh rate a 120 Hz.

Sotto al cofano c’è un System-on-a-Chip Qualcomm, cioè lo Snapdragon 8+ Gen 1, realizzato da TSMC a 4 nm e comprensivo di CPU octa-core (1 x 3 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno 730 a 900 MHz e memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5-3200 e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 3.1 non espandibile.

Il resto delle specifiche comprende una batteria da 5.800 mAh con ricarica SuperCharge a 33W, software MagicOS 7.2 con Android 13, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C 2.0, doppia fotocamera da 108+2 MP f/1.75-2.4 e selfie camera da 8 MP f/2.0.

Honor X50 GT è disponibile in Cina al prezzo di listino di 2.199 CNY (282€) per la versione da 12/256 GB, salendo a 2.399 CNY (308€) per quella da 16/256 GB, 2.599 CNY (333€) per quella da 16/512 GB e infine 2.899 CNY (372€) per quella da 16 GB/1 TB.

