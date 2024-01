BMAX MaxPad I11 Plus 2023 torna in sconto: 4G, display 2K e 8/256 GB a soli 140€

Di recente il brand cinese BMAX ha rinnovato uno dei suoi tablet 4G più apprezzati: ancora una volta si tratta di un modello caratterizzato da buone specifiche, un design nuovo di zecca ed un prezzo conveniente. Ecco BMAX MaxPad I11 Plus 2023 e ovviamente non poteva mancare un codice sconto per risparmiare!

Codice sconto BMAX MaxPad I11 Plus 2023: design, specifiche e offerte per il nuovo tablet 4G

Crediti: BMAX

Rispetto alla generazione precedente, BMAX MaxPad I11 Plus 2023 cambia sotto molteplici aspetti, sia per quanto riguarda il look che la scheda tecnica. Il modulo fotografico si fa squadrato, anche se il display continua ad essere un’unità IPS da 10,4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel). La batteria guadagna più capienza (7.500 mAh con ricarica da 18W) mentre lato software troviamo Android 13. Il tablet è dotato di connettività 4G LTE mentre il chipset a bordo è una soluzione Unisoc T606, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibili tramite micro SD). La fotocamera principale è un sensore da 13 MP mentre frontalmente abbiamo una selfie camera da 5 MP. Il tutto è racchiuso in un corpo metallico da 8,3 mm di spessore.

Crediti: BMAX

Il tablet BMAX MaxPad I11 Plus 2023 torna in promozione su Geekbuying con codice sconto: il prezzo è di soli 140€ ed ora è finalmente disponibile la spedizione direttamente dall'Europa (gratis).

