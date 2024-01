ChatGPT sempre più integrato in Android: presto sostituirà Google Assistant?

Da sempre gli smartphone Android sono caratterizzati dalla presenza dell’assistente vocale di Google, e sono negli ultimi tempi è stata offerta agli utenti la possibilità di sostituirlo in favore di un servizio di terze parti. A quanto pare, OpenAI sta lavorando per consentire a ChatGPT di sostituire proprio l’assistente realizzato dalla compagnia di Mountain View.

ChatGPT potrebbe presto diventare un assistente vocale su Android

Crediti: Android Authority

Gli esperti di Android Authority, infatti, analizzando il file APK della versione 1.2023.352 di ChatGPT per Android hanno scoperto una nuova funzionalità che potrebbe essere abilitata con un futuro aggiornamento. La funzione “com.openai.voice.assistant.AssistantActivity” consente di trasformare l’intelligenza artificiale di OpenAI in un vero e proprio assistente vocale in grado di sostituire Google Assistant sugli smartphone.

Una volta abilitata questa funzionalità, infatti, con una pressione prolungata sul tasto HOME sarà possibile richiamare immediatamente ChatGPT Voice, per iniziare immediatamente a conversare con l’intelligenza artificiale come avviene oggi con l’assistente vocale di Google. Nel codice, inoltre, viene suggerita la possibilità che questa funzione possa essere disponibile soltanto per gli abbonati a ChatGPT Plus e non per gli utenti gratuiti.

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali direttamente da OpenAI, che vorrà sicuramente fare un presentazione in grade stile per questa funzionalità che potrebbe far salire di livello ancora una volta ChatGPT.

