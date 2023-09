Meta Quest 3 ufficiale: è il visore XR con Snapdragon XR2 Gen 2

Oltre ai nuovi occhiali smart in collaborazione con Ray-ban, oggi c'è stato anche l'annuncio di Meta Quest 3, la terza generazione del visore dell'ex Facebook. Anticipato lo scorso giugno, quello presentato al Meta Connect 2023 è un prodotto dedicato alla realtà virtuale mista, cioè quella tecnica che fonde la realtà virtuale con quella aumentata.

Meta presenta il nuovo visore per la realtà virtuale mista, in collaborazione con Qualcomm

Quest 2 (sx), Quest 3 (dx), Crediti: Meta

Meta Quest 3 è un visore privo di cavi, e rispetto al modello precedente offre un corpo più sottile del 40%, e ciò è stato possibile dall'utilizzo delle nuovi lenti pancake. Inoltre, l'utilizzo del visore assieme agli occhiali da vista è facilitato dal distanziatore non più separato ma integrato al suo interno. Nonostante sia più compatto, è dotato di un comparto tecnico più evoluto: l'utilizzo di fotocamere RGB da 4 MP e di sensore di profondità permette di avere un'immagine Passthrough più definita, necessaria per avere un'esperienza reale del mondo attorno a sé.

La visuale è stata migliorata del +25% in nitidezza e del +30% in risoluzione rispetto a Quest 2, con due schermi LCD con densità di 1.128 PPI (2.064 x 2.208 pixel) e un campo visivo aumentato del +15% (110° in orizzontale e 96° in verticale), oltre che una copertura sonora migliorata del +40%.

Crediti: Meta

La dotazione si basa sul nuovissimo Snapdragon XR Gen 2, SoC di Qualcomm che offre “più del doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla GPU Snapdragon della generazione precedente in Quest 2“. Rispetto ad XR2 Gen 1, il nuovo SoC usa l'AI per un tracciamento posizionale migliorato fino a 8 volte a beneficio della precisione dell'interazione con lo spazio attorno.

Trattandosi di un visore XR, XR Gen 2 permette di switchare fra modalità VR e AR in soltanto 12 millisecondi, e la piattaforma FastConnect WiFi 6E/7 riduce al minimo possibili lag. Collegando cuffie compatibili, poi, c'è anche il supporto audio spaziale e a bassa latenza tramite Snapdragon Sound Technology Suite. I tagli di memoria sono da 8 GB di RAM e 128/512 GB di ROM, mentre l'autonomia sarebbe invariata rispetto a Quest 2, cioè circa 90/180 minuti in base all'attività svolta.

Per rendere l'esperienza ancora più immersiva, nel 2024 Meta aggiungerà i cosiddetti oggetti interattivi, degli “elementi digitali dotati di senso dello spazio, che prendono vita intorno a te“: l'utente potrà selezionarli e posizionarli attorno a sé, e questi rimarranno lì anche nei prossimi utilizzi, con esempi come lettori audio, social network e giochi VR.

Crediti: Qualcomm

Meta Quest 3 è utilizzabile con un catalogo di oltre 500 fra giochi e app, con retrocompatibilità con i titoli per Quest 2, aggiornamenti per oltre 100 giochi alle specifiche di Quest 3 e nuovi titoli in arrivo. Un'altra grande novità è l'integrazione con Xbox Cloud Gaming, aprendo le porte sul visore al gaming più tipicamente da console.

Col visore arrivano anche i nuovi controller Touch Plus, dotati di feedback aptico TruTouch di Quest Pro ma senza più l'anello di tracciamento per migliorarne l'ergonomia.

Meta Quest 3 sarà disponibile dal 10 ottobre al prezzo di 549,99€ per la versione da 128 GB, salendo a 699,90€ per quella da 512 GB con 6 mesi di prova per l'abbonamento Quest+. C'è anche una base di ricarica wireless per 149,99€, con cui caricare sia il visore che i controller.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le