Nubia Z50 e Z50S Pro arrivano in Italia: lo Snap 8 Gen 2 non è mai costato così poco

Vennero presentati sul mercato cinese nei mesi scorsi, e adesso arrivano anche da noi: sono Nubia Z50 e Z50S Pro, i due top di gamma del sub-brand ZTE. Se si escludono esperimenti come gli occhiali smart AR e il tablet con schermo 3D, erano anni che l'azienda non tornava sul mercato dell'Italia con un telefono. E lo fa con due, e non mid-range qualsiasi bensì con due top di gamma con caratteristiche di tutto rispetto ma a un prezzo molto competitivo.

Nubia porta in Italia i suoi top di gamma della serie Z50: specifiche e prezzi

Nubia Z50

Crediti: Nubia

Il primo è Nubia Z50, uno dei primissimi modelli a montare lo Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm, SoC a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715 + 2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHZ A510) e GPU Adreno 740, con memorie di tipo LPDDR5X e UFS 4.0. Ha uno schermo punch-hole curvo AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 395 PPI, refresh rate a 144 Hz e sensore ID ottico al di sotto. L'alimentazione è fornita da una 5.000 mAh con ricarica rapida 80W, il software è Android 13 con MyOS 13 e la connettività comprende dual SIM 5G, Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS Dual Band, NFC e USB-C 3.1.

L'esclusività dei top di gamma Nubia sta nella fotocamera, il cui sensore primario è dotato di una lente da 35 mm il cui scopo è quello di restituire un'inquadratura vicina a quella dell'occhio umano. È una doppia fotocamera da 64+50 MP f/1.65-2.2 con Sony IMX787 stabilizzato OIS con lenti 7P video 8K, ultra-grandangolare/macro Samsung S5KJN1 con FoV di 122° e spettro multi-canale per aumentare la fedeltà cromatica, mentre davanti c'è una selfie camera OV16A1Q da 16 MP.

Nubia Z50S Pro

Crediti: Nubia

Passando a Nubia Z50S Pro, innanzitutto lo schermo non è curvo bensì è un piatto AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.800 x 1.260 pixel) con densità di 452 PPI e refresh rate a 120 Hz. Sul frame piatto c'è poi l'aggiunta di uno slider fisico personalizzabile che gli utenti possono configurare per varie funzionalità. Cambia anche la piattaforma hardware, che qua è lo Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, cioè la versione rebrandizzata dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy della serie S23 con frequenze overclockate per CPU (da 3,2 a 3,36 GHz) e GPU (da 680 a 719 MHz).

La batteria è da 5.100 mAh sempre con ricarica rapida 80W, rimane il software Android 13 e MyOS 13 e la connettività include dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS Dual Band, NFC e USB-C 3.1. A cambiare è anche il comparto fotografico, con una tripla 50+50+8 MP f/1.59-2.0-2.4: il sensore principale è il Sony IMX800 con lente 1G+6P da 35 mm e OIS, e all'ultra-grandangolare/macro OV50D40 si aggiunge un teleobiettivo 3.4x Hynix HI-847 con OIS. C'è poi un sensore anti-flicker e una selfie camera OV16E10 da 16 MP.

Prezzi e disponibilità

Nubia Z50 è disponibile in Italia al prezzo di 599€ per l'unica versione nel taglio da 12/256 GB, mentre si sale a 679€ per Nubia Z50S Pro nella versione da 12 GB/1 TB, in entrambi i casi con disponibilità da inizio ottobre.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le