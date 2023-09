Con Roborock Q8 Max+ risparmi e ricevi in regalo un kit di accessori di ricambio

Il mondo delle pulizie tech sta diventando sempre più intelligente, con prodotti premium in grado di regalare performance al top. Questo significa avete più tempo per noi stessi, mentre un diligente robottino pensa alla cura dei pavimenti. Un sogno? No è già realtà con Roborock Q8 Max+, il robot aspirapolvere completo a tutto tondo: un concentrato di tecnologia a prezzo super conveniente grazie a quest'offerta lampo!

Roborock Q8 Max+ è il robot premium con dock di svuotamento: risparmia con quest'offerta lampo

Crediti: Roborock

Ancora una volta Roborock ha realizzato un validissimo alleato per le pulizie di casa. Una potenza di aspirazione fino a 5.500 PA, una spazzola DuoRoller antigroviglio (contro peli e capelli) e l'immancabile funzione lavapavimenti. Non solo: grazie ai sensori intelligenti, Roborock Q8 Max+ è in grado di rilevare la presenza dei tappeti in modo da regolare al massimo la potenza ed alzare il mop bagnato. La tecnologia PreciSense LiDAR permette di mappare gli ambienti in modo preciso mentre grazie alla rilevamento degli ostacoli con luce strutturata 3D, il robottino si muoverà in tutta sicurezza. Non manca una pratica stazione di ricarica con funzione di svuotamento: insomma, voi non dovrete far altro che rilassarvi mentre il robot si occupa della casa!

Crediti: Roborock

La migliore occasione dedicata a Roborock Q8 Max+ arriva da Geekbuying: il robottino è in offerta lampo a meno di 500€ con un kit di accessori di ricambio in regalo (spazzole, mop e sacchetti) e la spedizione gratis direttamente dall'Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

