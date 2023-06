Nubia Neovision Glass: gli occhiali smart AR arrivano in Italia

Il MWC 2023 ci ha riservato varie sorprese e tra queste non sono mancati tanti prodotti targati Nubia. Quest'anno l'azienda cinese ha deciso di portare tanta innovazione con il suo tablet 3D e gli occhiali smart AR Nubia Neovision Glass, ora disponibili all'acquisto anche in Italia: ecco dove comprare l'ultima novità della compagnia asiatica!

Dove comprare gli occhiali smart AR Nubia Neovision Glass (e quanto costano): caratteristiche e prezzo

Come anticipato anche in apertura, i primi occhiali AR di Nubia sono stati presentati in occidente al MWC 2023. I Nubia Neovision Glass sono una soluzione a realtà aumentata, caratterizzata da un look sportivo, lenti intercambiabili (di vari colori) ed un peso di soli 79 grammi. Il dispositivo integra dei pannelli micro OLED Full HD fino a 120″ in HD, speaker omnidirezionali, correzione delle miopia e ampia compatibilità con smartphone, console, tablet e PC (date un'occhiata al sito ufficiale per l'elenco completo).

Ma dove comprare i nuovi Nubia Neovision AR Glass? Al momento l'unica occasione per mettere le mani su questa novità è lo store ufficiale di ZTE: gli occhiali smart sono stati appena lanciati in Italia al prezzo di 549€. Non appena ci saranno occasioni (magari in offerta lampo o con codice sconto) aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

