Nubia Pad 3D finalmente disponibile: ricevi 100€ di sconto con Coupon

Presentato in occidente durate l'ultima fiera tech catalana, il primo tablet 3D di Nubia ha stimolato la curiosità di tutti, addetti ai lavori ed appassionati. Ed ora il terminale è finalmente disponibile all'acquisto in Italia: ecco dove comprare Nubia Pad 3D e come risparmiare grazie al codice sconto disponibile nello store di ZTE!

Dove comprare Nubia Pad 3D (e come risparmiare con codice sconto)

Abbiamo avuto l'occasione di toccare con mano il primo tablet 3D senza occhialini durante il MWC 2023, con l'evento di lancio per l'Europa. Nubia Pad 3D promettere un'esperienza super coinvolgente per quanto riguarda l'intrattenimento ed è utilizzabile sia con i giochi che con i contenuti video.

Il dispositivo è in grado di effettuare una conversione dei contenuti in 3D in tempo reale grazie alla doppia fotocamera frontale: questa è dotata di riconoscimento degli occhi ed è in grado di restituire un effetto 3D direttamente ad occhio nudo.

Il tablet offre uno schermo LCD da 12,4″ in 2.5K con refresh rate a 120 Hz, monta lo Snapdragon 888 ed è alimentato da una capiente batteria da 9.070 mAh con ricarica da 33W.

E ora che abbiamo visto quali sono le principali caratteristiche di questa novità, andiamo a scoprire dove comprare Nubia Pad 3D e come fare per risparmiare fin da ora.

Il nuovo tablet Nubia Pad 3D (la prima soluzione con visualizzazione tridimensionale senza occhialini) debutta in offerta lancio sullo store ufficiale ZTE: basta utilizzare il codice sconto dedicato per risparmiare subito 100€. Il dispositivo viene proposto con spedizione dall'Europa gratis, a partire dall'11 aprile.

