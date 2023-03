La sincerità di Google Bard fornisce un esilarante assist a Microsoft Edge

Con l'accesso anticipato a Google Bard, alcuni utenti hanno potuto iniziare a testare le capacità dell'intelligenza artificiale basata sul modello di linguaggio LaMDA dell'azienda statunitense. Purtroppo, come visto fin dall'evento di presentazione, alcune risposte sembrano essere ancora incerte (o forse troppo sincere) tanto da fornire facili assist ai competitor.

Secondo Bard il miglior browser non è Google Chrome ma Microsoft Edge

L'account Twitter di Microsoft Edge qualche ora fa ha postato lo screenshot di una conversazione con Google Bard, al quale veniva chiesto quale browser web lui preferisse. La scelta, tra Edge e Google Chrome è ricaduta sul nuovo browser di Microsoft che secondo l'intelligenza artificiale avrebbe maggiori funzioni da poter sfruttare.

Il tweet è diventato subito virale, con oltre 450 mila visualizzazioni e quasi 6000 like: un assist non da poco per il prodotto di Microsoft che in questo modo potrebbe vedersi suggerito (e preferito) anche dai servizi della concorrenza. Se da un lato l'estrema onestà di Bard potrà far felice gli utenti, dall'altro potrebbe preoccupare Google che ancora una volta si trova ad inseguire gli altri per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.

Us: which browser would you choose?

Bard: pic.twitter.com/RbFFwQqsDO — Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) March 23, 2023

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

