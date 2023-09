Recensione Lenovo Lecoo C8: occhiali da sole smart economici con speaker e microfono

La partnership tra Meta e Ray-Ban ha sdoganato la nuova concezione di occhiali smart, ma Lenovo è qui per ricordarci che i dispositivi di nuova generazione non devono necessariamente costare un'occhio della testa. Con Lecoo C8, infatti, l'azienda cinese propone un paio di occhiali da sole intelligenti, leggeri ed eleganti ad un prezzo davvero eccezionale. Scoprite insieme a noi in questa recensione come potrebbero cambiare il vostro modo di ascoltare la musica questi nuovi Smart Glasses di Lenovo.

Recensione Lenovo Lecoo C8

Design e materiali

Lenovo Lecoo C8 sono occhiali smart dalla forma a goccia squadrata con lenti TAC polarizzate (di discreta qualità) che offrono una protezione UV400 che blocca i raggi ultravioletti in modo molto efficace (se avete bisogno di una lente con prescrizione, tuttavia, un buon ottico potrà facilmente sostituirle con delle lenti adatte alla vostra vista). La montatura ha un colore nero satinato molto elegante e, nonostante la presenza dell'apparato tecnologico che rende smart il dispositivo, gli occhiali risultano molto leggeri (solo 31 grammi) e particolarmente comodi da indossare. Sono infatti le stanghette ad accogliere speaker, microfono, batteria e modulo Bluetooth 5.0, con un design sicuramente più spesso ma per niente ingombrante.

Sulla parte inferiore della stanghetta destro abbiamo a disposizione il tasto per il controllo degli occhiali, il connettore di ricarica micro-USB protetto da un tappo in gomma siliconata, un microfono ed uno speaker. Sulla parte laterale, invece, abbiamo a disposizione un'area touch contrassegnata dall'icona “T” con cui si possono sfruttare diverse gesture per il controllo del volume e della riproduzione.

La stanghetta sinistra, invece, accoglie un piccolo LED di stato (che non compare assolutamente mai nel campo visivo), il secondo microfono ed il secondo speaker. La forma delle stanghette, per come è stata progettata, permette agli speaker di direzionare l‘audio direttamente all'interno dell'orecchio, posizionandoli in obliquo sul terminale e quindi in linea con il canale uditivo.

Seppur possano aver un look prevalentemente adatto ad un viso maschile, questi occhiali sono assolutamente Unisex e si adattano alla perfezione anche ai visi femminili. Nella confezione di vendita troviamo una semplice custodia in plastica trasparente, il cavo di ricarica ed un panno per la pulizia delle lenti: una dotazione piuttosto essenziale, ma il prezzo molto basso giustifica sicuramente l'esclusione di accessori che (nella stra-grande maggioranza dei casi) si finisce sempre per non usare.

Funzionamento e riproduzione musicale

Per iniziare ad utilizzare gli occhiali Lenovo Lecoo C8 è necessario effettuare l'associazione Bluetooth con un dispositivo come smartphone o tablet. Il procedimento è estremamente semplice, basta infatti tener premuto per circa 3 secondi il tasto fisico posizionato sull'asta destra per entrare subito in modalità “associazione” ed effettuare il pairing con il proprio dispositivo.

La riproduzione musicale non è eccezionale, ma il suono emesso dagli altoparlanti riproduce i brani in modo assolutamente dignitoso. Difficile pensare si possano ottenere dei gran bassi da questi occhiali smart, ma sicuramente ascoltare la musica mentre si passeggia senza l'ingombro delle cuffiette è molto piacevole. Il doppio microfono, inoltre, svolge un lavoro egregio in chiamata: l'interlocutore capisce perfettamente il nostro parlato e non ci sono grossi problemi di comprensione anche per l'audio in entrata.

L'area touch risulta precisa, ma si poteva fare sicuramente di più: bisogna fare un po' di pratica prima di riuscire ad utilizzare in modo consistente tutte le gesture per la riproduzione, la regolazione del volume e la risposta alle chiamate. Per fortuna, torna molto utile il libretto d'istruzioni incluso nella confezione che aiuta facilmente a memorizzare i movimenti da eseguire con il dito.

Per quanto riguarda l'autonomia, invece, abbiamo a disposizione una singola batteria da 120 mAh che garantisce 4 ore di riproduzione musicale e 5 ore in chiamata. Il form-factor degli occhiali probabilmente non concede l'inclusione di una batteria più grande, ma grazie al cavo micro-USB (totalmente anacronistico) incluso in confezione, l'autonomia si può ripristinare in poco più di un'ora e mezza. Buona invece la tenuta in standby: la batteria si scarica talmente lentamente da assicurare almeno 200 ore.

Recensione Lenovo Lecoo C8: prezzo e considerazioni

Lenovo Lecoo C8 sono occhiali smart “essenziali”, perfetti per fare una passeggiata all'aria aperta, godersi il sole ed ascoltare della buona musica senza dover necessariamente indossare le cuffie. La qualità dell'audio non è eccezionale (sarebbe difficile fare altrimenti in un form-factor tanto particolare), ma se non sopportate i classici auricolari vi innamorerete facilmente di questi occhiali. Il volume, tuttavia, è ottimo e vi consentirà di ascoltare in modo chiaro anche le telefonate.

Il prezzo è estremamente conveniente: di listino questi occhiali smart vengono proposti a circa 28€, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete farli vostri per soli 19.99€!

