Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra: svelati tutti i prezzi per l’Italia

Aggiornamento 05/01: trapelano anche i prezzi per l’Italia, li trovate nell’articolo.

Mancavano soltanto i prezzi fra le numerosissime informazioni fatte circolare dagli insider riguardo i prossimi Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra. Ci vorranno ancora settimane prima di conoscerli ufficialmente durante il tradizionale keynote di inizio anno, ma grazie ai rumor online sappiamo praticamente tutto sui tre top di gamma annuali che la compagnia sud coreana sta preparando.

Ecco quali sarebbero i prezzi in Italia per la prossima famiglia Samsung Galaxy S24

Sulla base dell’ultimo leak apparso in rete riportato dall’affidabile insider Roland Quandt, ecco quali sarebbero i prezzi in Italia per i tre smartphone di fascia alta:

Samsung Galaxy S24 128 GB – 899€ 256 GB – 959€

Samsung Galaxy S24+ 256 GB – 1.149€ 512 GB – 1.269€

Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB – 1.449€ 512 GB – 1.569€ 1 TB – 1.809€



Just my two cents (Italy):



Galaxy S24 128GB = 899 Euro

Galaxy S24 256GB = 959 Euro



Galaxy S24+ 256GB = 1149 Euro

Galaxy S24+ 512GB = 1269 Euro



Galaxy S24 Ultra 256GB = 1449 Euro

Galaxy S24 Ultra 512GB = 1569 Euro

Galaxy S24 Ultra 1TB = 1809 Euro — Roland Quandt (@rquandt) January 4, 2024

Samsung Galaxy S23 aveva un prezzo di partenza in Europa di 949€, S23+ di 1.199€ ed S23 Ultra di 1.399€: se confermati, ciò significherebbe che S24 ed S24+ saranno meno costosi mentre S24 Ultra più costoso, rispettivamente 50€ in meno e 100€ in più. Inizialmente i leak avevano svelato i prezzi europei, e solitamente i prezzi italiani sono più alti, ma quelli trapelati per l’Italia sono invariati, pertanto a questo giro non dovrebbero esserci ulteriori aumenti.

Ci sono poi ulteriori indiscrezioni sui vantaggi dei preordini: le voci di corridoio suggeriscono che chi preordinerà S24 o S24+ pagherà la versione da 256 GB quanto quella da 128 GB, mentre con S24 Ultra quella da 1 TB quanto quella da 512 GB, similarmente a quanto avvenne con S22 ed S23, anche se non è dato sapere se l’offerta sarà disponibile anche in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le