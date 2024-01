POCO X6 Pro sarà il primo Xiaomi Global con HyperOS: arriva la conferma

Mancano pochi giorni al debutto Global della serie POCO X6, la nuova famiglia di mid-range della compagnia partner di Xiaomi in arrivo nei mercati internazionali. Man mano che ci avviciniamo all’uscita ecco fare capolino sempre più dettagli ufficiali, non solo per quanto riguarda le specifiche e il design ma anche lato software: POCO X6 Pro sarà il primo smartphone ad avere HyperOS fin dal lancio!

POCO X6 Pro avrà HyperOS già dal debutto: è il primo modello Global

HyperOS è la nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi: nel corso dei mesi passati la casa di Lei Jun ha progressivamente mandato in pensione la storia MIUI in favore di questo software. Vari modelli Global hanno già ricevuto l’aggiornamento (nel nostro approfondimento trovate tutti i dettagli e i link al download), ma POCO X6 Pro sarà il primo telefono ad arrivare direttamente con HyperOS a bordo. Nelle scorse ore l’azienda ha anche svelato i chipset della gamma X6 (ossia il Dimensity 8300-Ultra e lo Snapdragon 7s Gen 2) e quello che andrà a muovere POCO M6 Pro 4G (l’Helio G99-Ultra).

In base a quanto emerso finora, i due POCO sarebbero i rebrand di Redmi K70E e di Redmi Note 13 Pro (rispettivamente X6 Pro e X6). Resta da vedere se ci saranno differenze tra le versioni cinesi e quelle in arrivo per il mercato Global; nel frattempo vi lasciamo con le presunte schede tecniche complete, con tutti i possibili dettagli di entrambi i mid-range.

POCO X6 5G – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 161,15 x 74,24 x 7,78 mm per 187 grammi

certificazione IP ???

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass (?)

da (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass (?) Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm e fino a 2,4 GHz

a 4 nm e fino a 2,4 GHz GPU Adreno 710

8/12/16 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo

con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

POCO X6 Pro – Scheda tecnica (presunta)

dimensioni di 160,45 x 74,34 x 8,05 mm per un peso di 198 grammi

certificazione IP ???

display TCL OLED a 12 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit

a da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 3,35 GHz A715 + 4 x 2,2 GHz A510)

GPU Mali-G615 MC6

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con OV64B , OIS, ultra-grandangolare da 120° e macro

con , OIS, ultra-grandangolare da 120° e macro selfie camera da 16 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

