Samsung Galaxy S23 Ultra da 8/256 GB a 711€: il miglior prezzo di sempre!

Quando si parla di dispositivi top, i modelli Ultra hanno sempre un posto speciale nel cuore degli utenti Android. Anche nel 2023 il colosso tech asiatico non ha deluso le aspettative, presentando un super flagship potente ed elegantissimo, degno di questo nome. Andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto, dedicate a Samsung Galaxy S23 Ultra 5G!

Samsung Galaxy S23 Ultra: come risparmiare sull’acquisto del nuovo super flagship

Dotato di uno stile inconfondibile e accompagnato dal pratico pennino, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un terminale di fascia premium che non punta ai compromessi. Display Dynamic AMOLED da 6,8″ a 120 Hz, fotocamera da 200 MP, tanta batteria, l’ultimo Snapdragon 8 Gen 2: una belva (nel perfetto stile Samsung)! Volete saperne di più? Date un’occhiata alla nostra recensione!

Il super flagship Samsung Galaxy S23 Ultra viene proposto ad un prezzo davvero allettante grazie alla promozione presente sul sito ufficiale: solo 711€ per mettere le mani sul miglior smartphone del 2023, un concentrato di tecnologia e stile ora a prezzo stracciato con il coupon GALAXY4U (e lo sconto al checkout). Per ottenere il prezzo indicato, quindi, basta inserire il prodotto nel carrello e riscattare il codice sconto: affrettatevi perché si tratta di una promozione particolarmente ghiotta, sicuramente la miglior offerta di inizio anno! Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

