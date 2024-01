iPhone si trasforma in un Blackberry con la stravagante cover Clicks

Prima dell’avvento del touchscreen e della concezione di smartphone, i telefoni erano dotati quasi tutti di tastierino fisico con cui digitare messaggi ed email. Tra i più famosi c’erano assolutamente i Blackberry, telefoni principalmente dedicati al mondo business il cui stile è diventato iconico per i primi anni 2000. Un’azienda statunitense, però, ben 20 anni dopo ha deciso di riproporre quel design realizzato una stravagante cover per iPhone.

iPhone viaggia nel tempo e guadagna una tastiera fisica con la cover Clicks

Crediti: Clicks

“Clicks” è una nuova cover per iPhone 14 Pro e 15 Pro (e Pro Max) che trasforma lo smartphone di Apple in un vecchio Blackberry, aggiungendo una tastiera fisica in grado di controllare in tutto e per tutto il dispositivo. La cover è disponibile sia in versione Lightning che USB-C ed una volta collegata al dispositivo è in grado di sfruttare anche diverse scorciatoie come per esempio CMD+H per tornare immediatamente alla home screen, oppure CMD+Space per aprire la ricerca.

La cover non ha una batteria integrata, ma effettua il pass-through della ricarica in modo da non doverla rimuovere quando è necessario mettere in carica il dispositivo. I colori sono tutti molto accesi: giallo BumbleBee e un azzurro denominato London Sky, con un prezzo di partenza di 139$ e la possibilità di ottenere la prelazione sulle future colorazioni acquistandone una in early access.

Per tutte le informazioni e i dettagli sulla cover Clicks vi lasciamo alla pagina ufficiale del brand.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le