Il paradosso della crisi: è boom per gli smartphone da oltre 1.000$

Da un lato il calo del -5% del mercato generale degli smartphone, dall’altro la fascia premium sopra i 600$ che registra una crescita annuale del +6% nel 2023. Un trend che negli ultimi si è via via intensificato, arrivando a registrare un nuovo record storico per il settore mobile, con i flagship che hanno conquistato un quarto delle vendite e il 60% dei ricavi. Se nel 2016 i prodotti sopra i 600$ ammontavano al 6%, nel 2023 sono arrivati a toccare il 23% delle vendite complessive; a guidare la crescita sono stati in particolar modo i dispositivi pari o sopra i 1.000$, a cui va il merito di un terzo di queste vendite.

Non c’è crisi per il mercato del lusso negli smartphone: ecco il trend del 2023

Differentemente da quanto ci si poteva aspettare, i mercati più floridi sotto il fronte dei top di gamma sono stati Cina, Sud America, Medio Oriente e soprattutto l’India, la nazione più in crescita su scala globale. Come afferma l’analista Varun Mishra, “c’è stato un cambiamento nei modelli di acquisto dei consumatori. Considerando l’importanza che riveste uno smartphone, i consumatori sono disposti a spendere di più per ottenere un dispositivo di alta qualità da poter utilizzare per un periodo più lungo. Possedere gli ultimi e più importanti flagship è diventato anche uno status symbol per molti, soprattutto nei mercati emergenti dove stanno passando direttamente dalla fascia di prezzo media a quella premium. Inoltre, questi dispositivi stanno diventando sempre più convenienti grazie alle stagioni promozionali e alle opzioni di finanziamento”.

Fra i brand del settore, Apple continua a dominare la fascia premium, seppur la sua quota sia calata dal 75% nel 2022 al 71% nel 2023, mentre è in salita Samsung in seconda posizione, passata dal 16% al 17% grazie ai risultati delle serie S23, Z Fold 5 e Z Flip 5. Degna di nota è Huawei, salita dal 3% al 5% e ufficialmente tornata sul gradino più basso del podio, seguita da competitor quali Xiaomi e OPPO, un risultato reso possibile grazie al successo riscosso dalla serie Mate 60.

