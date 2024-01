OPPO Pad Neo confermato: in arrivo un nuovo tablet economico

Aggiornamento 10/01: OPPO ha confermato il design del nuovo tablet Pad Neo, in arrivo a stretto giro. Ecco cosa sappiamo finora: trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo il debutto di Pad 2 si torna a parlare di tablet del colosso cinese, ma stavolta guardando ad una fascia più economica. OPPO Pad Neo è stato prima certificato – sia con numero di modello che con il suo nome commerciale – e poi confermato anche in via ufficiale, lasciando intravedere la possibilità di un debutto a stretto giro: si tratterà di un tablet economico?

OPPO Pad Neo confermato ufficialmente: cosa aspettarsi dal prossimo tablet del brand cinese

OnePlus Pad Go – Crediti: OnePlus

Similmente a quanto visto con la storica rivale Xiaomi, anche OPPO ormai ha creato un vero e proprio ecosistema di prodotti puntando su smartphone, tablet ed accessori. Parte di questo ecosistema è arrivato anche alle nostre latitudini, come nel caso di OPPO Pad 2: un tablet Android convincente, elegante e potente. Tuttavia è impossibile non guardare anche ad una soluzione più economica, dato che il terminale è stato lanciato in Italia ad un prezzo di listino di 599,9€. Saremo accontentati? Sicuramente lo sarà il mercato Global in generale, vista la comparsa di OPPO Pad Neo.

Crediti: OPPO

Il dispositivo è stato certificato fuori dalla Cina con la sigla OPD2303 ed il nome commerciale ed ora è stato anche confermato ufficialmente dalla compagnia (con varie immagini). Il numero di modello non è molto lontano da quello di OnePlus Pad Go (OPD2304 e OPD2305) quindi ecco fare capolino l’ipotesi del rebrand. Il nuovo tablet di OPPO potrebbe attingere a piene mani dal modello di OnePlus, magari con qualche piccolo cambiamento. Proprio le immagini ufficiali mostrano un design identico a quello di OnePlus Pad Go, fatta eccezione per il logo del brand, sostituito con quello di OPPO. Volendo prendere per buona l’ipotesi rebrand possiamo aspettarci un ampio schermo LCD da 11,35″ 2.4K, un chipset Helio G99, 8.000 mAh di batteria ed una fotocamera da 8 MP.

Crediti: Mysmartprice

Resta da vedere quale sarà il destino del successore di OPPO Pad Air, il tablet economico del brand (proposto a circa 200€). Nei mesi passati è stato certificato un tablet con la sigla OPD2301 e si è subito pensato ad OPPO Pad Air 2. A questo punto resta da vedere cosa deciderà la compagnia cinese: ci saranno tre serie (Pad, Air e Neo) oppure la nomenclatura Air lascerà il posto a Neo? Restiamo in attesa di ulteriori novità e nel frattempo vi segnaliamo che OPPO Pad Neo è in arrivo in alcuni mercati asiatici: il lancio dovrebbe avvenire a breve, stando a quanto riportato dai poster ufficiali. Il dispositivo sarà lanciato insieme alle TWS OPPO Enco Air 3s ed Enco Buds 2 Pro.

