OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global saranno diversi dalle versioni cinesi: ecco le differenze

Si torna a parlare della serie Reno in versione internazionale, questa volta con un mix di informazioni ufficiali e dettagli leak. OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global sono in dirittura d’arrivo a gennaio ed ora i siti ufficiali di vari paesi ci mostrano il design ed anticipano vari dettagli delle specifiche: ecco cosa sappiamo sui nuovi mid-range, tra informazioni che arrivano da OPPO ed indiscrezioni.

Aggiornamento 5/01: trapelano tanti dettagli sulle schede tecniche di entrambi gli smartphone Global, con specifiche differenti rispetto alle controparti cinesi. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global: quali saranno le differenze con i modelli cinesi?

Reno 11 – Crediti: OPPO

Dopo le prime certificazioni finalmente arrivano dettagli ufficiali e indiscrezioni credibili. OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global debutteranno in india il prossimo 12 gennaio e dopo le informazioni rilasciante direttamente dall’azienda ora abbiamo vari leak. Per quanto riguarda le novità, OPPO Reno 11 in versione Global sarà diverso dalla variante cinese: il look riprende il modulo fotografico di forma ellittica ma ora abbiamo un singolo sensore principale nella parte superiore e poi altri due nella parte inferiore del modulo. Frontalmente avremo uno schermo con punch hole centrale e bordi curvi. I cambiamenti non dovrebbero riguardare solo il design ma anche il chipset: il Dimensity 8200 dovrebbe cedere il posto al Dimensity 7050.

Il resto delle specifiche comprenderebbe uno schermo OLED da 6,7″ Full HD+, una tripla fotocamera con sensore principale LYT-600 da 50 MP, un ultra-wide da 8 MP (IMX355) ed un teleobiettivo da 32 MP (IMX709). Frontalmente ci sarebbe un modulo selfie da 32 MP. Stando a quanto trapelato avremo una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W ed un lettore d’impronte sotto lo schermo.

Reno 11 Pro – Crediti: OPPO

OPPO Reno 11 Pro Global presenta lo stesso stile del modello cinese: tuttavia le specifiche dovrebbero cambiare, secondo le ultime novità. Invece dello Snapdragon 8+ Gen 1 (presente nella versione China) ci dovrebbe essere il Dimensity 8200 (ossia il SoC di Reno 11 China). Anche in questo caso c’è un teleobiettivo da 32 MP ma la ricarica rapida sale a 80W (con una batteria da 4.600 mAh. Resta da vedere quando arriveranno in altri paesi ma soprattutto se saranno disponibili anche in Europa e in Italia; l’attuale gamma Reno 10 ha debuttato nel nostro paese quest’estate, quindi ci sono buone possibilità.

Per concludere, le indiscrezioni più recenti riportano anche dei dettagli sui possibili prezzi. OPPO Reno 11 dovrebbe costare circa 308€ al cambio attuale mentre per quanto riguarda il modello Pro si salirebbe a circa 385€ al cambio.

OPPO Reno 11 Global – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni – 7,99/8,05 mm per 182 grammi

Display OLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 950 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 950 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G68 MC4

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, sensore IR

Tripla fotocamera da 50 + 8 + 32 MP (f/1.8-2.2-2.0) con sensore LYT-600, stabilizzazione OIS, ultrawide 112° e teleobiettivo 2X IMX709

(f/1.8-2.2-2.0) con sensore LYT-600, stabilizzazione OIS, ultrawide 112° e teleobiettivo 2X IMX709 Selfie camera da 32 MP IMX709 (f/2.4)

IMX709 (f/2.4) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

OPPO Reno 11 Pro Global – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni – 7,66/7,59 mm per 181 grammi

Display OLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.600 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.600 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 8200 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G610 MC6

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C 2.0, sensore IR

Tripla fotocamera da 50 + 8 + 32 MP (f/1.8-2.2-2.0) con sensore IMX890, OIS, ultrawide 112° e teleobiettivo 2X IMX709

(f/1.8-2.2-2.0) con sensore IMX890, OIS, ultrawide 112° e teleobiettivo 2X IMX709 Selfie camera da 32 MP IMX709 (f/2.4)

IMX709 (f/2.4) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le