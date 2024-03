Addio YouTube a schermo spento: brutte notizie per gli utenti Xiaomi

Dopo anni di apparente immobilismo da parte di Google, Xiaomi ha annunciato di aver bloccato la possibilità di utilizzare YouTube a schermo spento con i suoi dispositivi. Se avete uno smartphone o un tablet della compagnia cinese, allora forse sapete che il software Xiaomi permette di bypassare i blocchi di YouTube e ascoltare video e musica anche se non si è abbonati a YouTube Premium.

Gli smartphone Xiaomi non permettono più di ascoltare YouTube a schermo spento

Il modo per farlo ve lo spiegai anni fa in questa guida dedicata, ma è soltanto questione di tempo prima che la funzionalità in questione venga bloccata agli utenti Xiaomi. Come dichiarato dall’azienda, la decisione è stata presa per “requisiti di conformità“, probabilmente per non andare incontro alle lamentele da parte del team Android ma soprattutto di quelli di Google e YouTube.

Tramite un aggiornamento OTA, Xiaomi ha così rimosso le opzioni “Riproduci l’audio del video con lo schermo spento” presente nell’app Video Toolbox e “Disattiva lo schermo” in Game Toolbox, che fino a oggi gli utenti hanno utilizzato per usare YouTube a schermo spento senza dover per forza abbonarsi alla piattaforma video. I dispositivi interessati sono i seguenti:

Video Toolbox HyperOS Xiaomi 14

Altri modelli 8.6.4-231201.1.1 e successive

8.7.2-231202.1.1 e successive MIUI 14 Xiaomi 13/13 Pro/12T

Altri modelli 8.2.5-231213.1.2 e successive

8.2.6-231226.1.2 e successive MIUI 13-12 Tutti i modelli 8.7.4-240103.1.1 e successive Game Toolbox HyperOS Xiaomi 14

Altri modelli 8.6.6-231219.1.1 e successive

8.7.3-231214.1.1 e successive MIUI 14 Tutti i modelli 8.2.6-231226.1.2 e successive MIUI 13-12 Tutti i modelli 8.7.4-240103.1.1 e successive

