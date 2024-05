Xiaomi HyperOS: come installare il Super Wallpaper della Luna

Lo sapevate che dentro il sistema operativo Xiaomi HyperOS è stato aggiunto un nuovo Super Wallpaper dedicato alla nostra Luna? La nuova versione dell’interfaccia proprietaria della compagnia cinese ha iniziato a diffondersi nel mondo fra 2023 e 2024, e con essa tutte le funzionalità che sono state aggiunte al suo interno. Fra le novità estetiche troviamo appunto un nuovo sfondo dinamico, che si aggiunge a quelli che vennero introdotti a partire dalla MIUI 12, la cui particolarità è quella di muoversi fra Always-On Display, schermata di blocco e schermata home.

Come installare il Super Wallpaper della Luna di Xiaomi HyperOS anche sulla MIUI

Tuttavia, ho potuto constatare che sul mio POCO X6 Pro con HyperOS Global questo Super Wallpaper a tema Luna è assente, e immagino che anche per i possessori di altri smartphone possa essere lo stesso. Per questo, ho deciso di spiegarvi come fare per installarlo nonostante la sua assenza.

Così come altri Super Wallpaper, anche quello della Luna è disponibile in più versioni sulla base di numerose posizioni geografiche del nostro satellite naturale:

Gli Appennini – La più estesa catena montuosa lunare prende il nome dagli Appennini italiani. Queste montagne si estendono per 600 chilometri sul lato nord della Luna. La famosa missione Apollo 15 è atterrata a Hadley, nei pressi delle montagne.

Il palazzo sulla Luna – Il sito di atterraggio della sonda Chang’e 3 prende il nome dal palazzo in cui vivono la dea Chang’e e il suo coniglio di giada, secondo un classico della mitologia cinese. Il rover lunare Yutu (“coniglio di giada”), trasportato dalla sonda, ha completato con successo la sua missione sulla superficie lunare e ora Chang’e e il coniglio di giada si trovano nel palazzo sulla Luna, proprio come nel mito.

La faccia nascosta della Luna – La sonda Chang’e 4 ha fatto la storia quando è atterrata sulla faccia nascosta della Luna. Non solo questa missione è stata il primo atterraggio morbido sul “lato oscuro” della Luna, ma Chang’e ha anche inviato la prima immagine al mondo a distanza ravvicinata del lato nascosto della Luna attraverso il satellite relè Magpie Bridge.

Chang’e 5 – Il 1° dicembre 2020, la sonda Chang’e 5 è atterrata con successo sulla Luna. Dopo 19 ore sulla superficie lunare, è tornata sulla Terra trasportando campioni di suolo lunare. Questa è stata la prima volta in 44 anni che gli umani hanno riportato sulla Terra campioni della superficie lunare.

Base della tranquillità – La Base della tranquillità è il luogo del primo allunaggio. Il 20 luglio 1969, gli astronauti Neil Armostrong e Buzz Aldrin atterrarono qui con il modulo lunare Apollo 11. Hanno trascorso 2 ore e 31 minuti sulla superficie della Luna, raccogliendo oltre 20 chilogrammi di campioni di roccia lunare da riportare sulla Terra.

Se avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO con sistema operativo HyperOS, dovete effettuare l’installazione dell’app Super Wallpapers – Moon tramite il nostro articolo dedicato; qualora l’installazione non andasse in porto, provate a scaricare e installare questo file APK. Una volta fatto, ecco cosa fare per applicarlo:

Vai nel menu Impostazioni

Scorri in basso e clicca su “Sfondo“

Clicca su “Super sfondi” e seleziona “La Luna“

Vi piacciono i Super Wallpaper ma non avete uno smartphone Xiaomi? Non c’è problema, perché in questa guida vi spiego come installarli su qualsiasi smartphone Android.

