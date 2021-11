Come installare i Super Wallpaper di Xiaomi su qualsiasi smartphone Android

Una delle novità più apprezzate dagli utenti Xiaomi all'interno della MIUI 12 è senz'altro l'introduzione dei Super Wallpaper. Il team di sviluppo ha ripreso il concetto di sfondi animati, alzando l'asticella e fondendo schermata di sblocco e home screen. In questo modo, i Super Wallpaper rendono il sistema più coeso graficamente, unendo i due sfondi con una bella animazione di movimento. Tuttavia, pur essendo in circolazione da qualche mese, non tutti gli utenti li hanno ricevuti, a causa delle limitazioni imposte da Xiaomi. Per questo abbiamo voluto creare una guida che vi illustri come installarli correttamente su qualsiasi smartphone Android.

Io stesso ho riscontrato qualche problema con l'installazione dei Super Wallpaper della MIUI 12 di Xiaomi e sono qui proprio per aiutarvi, essendo riuscito a farli funzionare correttamente. Inizialmente non erano disponibili per tutti (e Xiaomi spiegò il perché), ma adesso chiunque può averli, anche chi non ha uno Xiaomi.

Ecco come installare i Super Wallpaper di Xiaomi su tutti i telefoni Android

Nonostante siano pensati per il mondo Xiaomi, i Super Wallpaper sono comunque installabili anche su altri smartphone Android grazie ad un apposito porting del modder Linuxct. Personalmente sono riuscito ad installarli tranquillamente su Samsung Galaxy Note 10+, perciò anche voi non dovreste avere problemi. L'unico brand su cui non sembrerebbe funzionare è Huawei e di riflesso Honor, ma magari su alcuni modelli potrebbe comunque funzionare.

Ma è doverosa una premessa: state installando una funzionalità non prevista per il vostro modello, pertanto non vi assicuro 1) né che funzioni tutto al 100% 2) né che l'autonomia non ne risenta. Detto questo, ecco gli step da seguire.

Scaricate i Super Wallpaper dall'articolo dedicato Copiate i file APK nella memoria del vostro smartphone e installateli Scaricate l'app Sfondi di Google per applicarli Apritela, scorrete in basso e selezionate “Live Wallpaper” per trovare i Super Wallpaper installati







Contrariamente a quanto accadeva con il porting precedente, adesso la compatibilità con il Tema Scuro è integrata nativamente nell'app. Ciò significa che gli sfondi si adatteranno di conseguenza in base al tema impostato sul proprio smartphone.

Inoltre, l'altra grande novità di questo porting è che non è più necessario affidarsi a diversi file APK per ogni Super Wallpaper. Una volta installati i due a disposizione, vedrete comparire nel drawer due icone: Earth e Mars Super Wallpapers Configuration. Cliccandoci, potrete scegliere quale location impostare per il relativo Super Wallpaper. E sì, questa volta funzionano correttamente anche gli sfondi per Dolomiti e spiagga Navagio!







Niente Super Wallpaper nella lock screen? Ecco come risolvere

A questo punto, potreste incontrare una problematica diffusa, quando si parla di installare i Super Wallpaper della MIUI 12. Qualora lo sfondo vi apparisse soltanto nella home ma non nella lock screen, ecco come risolvere questo “bug”. La procedura illustrata è specifica per Xiaomi, ma potete farlo anche con altri brand (ovviamente i passaggi varieranno un minimo):

Andate nella Galleria e selezionate un video qualsiasi che avete in memoria; se non ne avete uno, giratene uno voi (anche brevissimo) Apritelo nella Galleria e cliccate su “Altro” in basso a sinistra Selezionate “Imposta video wallpaper“ Cliccate in basso su “Applica” e poi su “Imposta per entrambi“

Fatto questo, il Super Wallpaper dovrebbe funzionarvi correttamente sia nella home che nella lock screen, compresa la suggestiva animazione di transizione fra le due. Come potete vedere, funziona anche su smartphone Samsung:

L'unico limite riguarda l'Always-On Display: qualora non aveste uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, i Super Wallpaper non dovrebbero applicarsi all'AOD del vostro smartphone.

