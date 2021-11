Huawei dona nuova vita ai flagship usati con HarmonyOS pre-installato

Il processo di inglobamento che Huawei sta cercando di attuare con il proprio sistema operativo sugli smartphone del brand inizia a toccare anche il mercato dell'usato. Infatti, alcuni top gamma ricondizionati, come Huawei Mate 30 RS e la serie P30 saranno rivenduti con HarmonyOS pre-installato.

Huawei: ecco quali smartphone top gamma ricondizionati avranno HarmonyOS pre-installato

La strategia di Huawei, come abbiamo imparato in questi mesi, parte da lontano e punta sostanzialmente a fidelizzare l'utente ad HarmonyOS e, viste le difficoltà di produrre smartphone a pieno regime con il 5G, si è virato verso smartphone dal grande successo ricondizionati come la serie Mate 20 e 30, ma anche la serie P30, che da noi è l'ultimo baluardo con i servizi Google.

Ma come ci arrivano sul VMall? Questi smartphone sono commercializzati solo dopo 120 test di qualità, come ad esempio sull'autonomia. Inoltre, i ricambi utilizzati per ricondizionarli sono esclusivamente originali ed a tutti è stata sostituita la batteria. Inoltre, questi dispositivi godono tutti di un anno di garanzia. L'operazione messa in pratica da Huawei ha sicuramente un impatto importante sull'ambiente, visto che il riciclo di componenti aiuta a non creare rifiuti elettronici.

Il prezzo degli smartphone Huawei ricondizionati con HarmonyOS pre-installato parte da circa 351€ (2.599 yuan), quindi a prezzi sicuramente competitivi per poter fronteggiare una competizione comunque molto agguerrita. La vendita di questi smartphone inizierà in Cina dall'11 novembre 2021, in occasione del Singles Day.

