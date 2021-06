Effetto HarmonyOS: gli utenti comprano Huawei usati pur di provarlo

HarmonyOS ha sicuramente posto l'attenzione di nuovo sulle sponde di Huawei, che ha portato e sta portando passo dopo passo i suoi dispositivi, specie smartphone, con il proprio sistema operativo. E soprattutto gli smartphone hanno suscitato una curiosità tale da attivare un mercato dell'usato interessante.

Huawei: HarmonyOS è molto influente tra gli utenti cinesi

A riportare di questa situazione particolare ma non troppo è il leaker Arsenal Jun, che ha spiegato come in Cina il sistema operativo di Huawei sia giorno dopo giorno più influente tra gli utenti, soprattutto per il fatto che sia già compatibile per gli smartphone. Questo non ha fatto altro che portare un'impressione positiva verso il brand, tanto che non pochi utenti si stanno rivolgendo all'eCommerce dell'usato cinese per eccellenza, Xianyu (di proprietà di TaoBao), acquistando smartphone Huawei di seconda mano (soprattutto quelli già predisposti alla Beta).

Un mercato dell'usato che, come spiega il leaker, potrebbe avere dell'interessante in quanto nel tempo potrebbero essere coinvolti smartphone molto potenti come Mate 20 Pro e la serie Mate 30, che in quanto a potenzialità hardware non avevano troppo da invidiare a dispositivi blasonati come il primo OPPO Find X o vivo NEX, per non parlare degli Xiaomi. E se pensiamo che le applicazioni pensate per HarmonyOS sono più leggere rispetto a quelle progettate per Android, allora tutto assume un interesse totalmente diverso.

Insomma, pare che con il nuovo sistema operativo Huawei possa finalmente arrivare a quei numeri milionari che si è prefissata per quella che è sì una sua creatura, ma che riporta spesso delle analogie con Android. E voi cosa ne pensate? Recupererste un Huawei top gamma, come un P40 Pro ad esempio, al fine di provare HarmonyOS? Fatecelo sapere nei commenti!

