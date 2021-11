Parte il Singles Day di Blackview: rugged phone, tablet e accessori fino al 70% di sconto

Come i più attenti al risparmio ben sapranno, il mese di novembre non è importante solo per l'arrivo del Black Friday, ma anche per un altro evento fondamentale. Questa settimana è una delle più piccanti di tutto l'anno dato che si tratta del periodo promozionale dedicato al Singles Day 11.11 (di cui qui trovate tutti i dettagli): se siete in cerca di un rugged phone o di un tablet, il brand Blackview ha di certo il dispositivo che fa al caso vostro ed ora è possibile risparmiare fino al 70% grazie alle promo dedicate alle festa dei single!

Singles Day 11.11 Blackview: tutte le offerte su smartphone, rugged phone, tablet e accessori

Com'è facile intuire conoscendo il brand cinese, uno dei punti di forza è ovviamente rappresentato dai rugged phone: i dispositivi super resistenti fanno parte del pacchetto dell'azienda, che si è sempre distinta per prodotti di tutto rispetto, con certificazioni IP68, IP69K e quella di grado militare MIL-STD-810G. Tutti gli smartphone rugged di Blackview sono resistenti alla polvere, agli urti e all'acqua e ci sono sia modelli 5G (come BL5000 e BL6000 Pro, proposti rispettivamente a 269.9$ e 373$) che altri dotati di sensori particolari. In quest'ultima categoria troviamo i rugged BV6600 Pro e BV990 Pro (a 235.9$ e 395.9$), dotati di fotocamera termica, soluzioni particolarmente adatte ai professionisti.

Ovviamente chi cerca un rugged di stampo classico, senza troppi fronzoli e dal prezzo super può puntare su BV4900 Pro e BV4900s, a 109.9$ e 110.4$. Comunque Blackview non è solo dispositivi resistenti, ma anche smartphone “normali”, come nel caso dei modelli OSCAL C20, A80 e A90 a 49$, 77.9$ e 109.9$: gli sconti arrivano fino al 51%, quindi se cercate un telefono low budget troverete di certo quello che fa al caso vostro.

Le offerte di Blackview per il Singles Day 11.11 continuano anche su notebook e tablet, con sconti fino al 45%. Durante l'evento troviamo Pad 8, Tab 10 e AceBook1 rispettivamente al prezzo scontato di 143.9$, 149.9$ e 274.9$. Per concludere in bellezza sono in promozione anche le cuffie TWS e gli smartwatch del brand, con sconti fino al 70%!

1 di 3

Curiosi di conoscere tutte le offerte di Blackview dedicate al Singles Day 11.11 e di risparmiare? Allora di seguito trovate il link per la pagina dell'evento presente sullo store ufficiale di AliExpress: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli