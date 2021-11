MIUI 12: scarica i Super Wallpaper di Xiaomi | Download

Anche se la MIUI 13 è ormai alle porte, la MIUI 12 di Xiaomi continua ancora a far parlar di sé, nella fattispecie grazie all'introduzione dei tanto apprezzati Super Wallpaper. Il major update (ormai di scorsa generazione) ha arricchito l'estetica degli smartphone Xiaomi con questi sfondi dinamici. La loro particolarità è quella di essere sfondi che si muovono con l'interfaccia, partendo dall'Always-On Display (quando c'è uno schermo OLED) passando per la schermata di blocco e infine quella home.

Aggiornamento 08/11: i nuovi Super Wallpaper sono disponibili al download. Trovate tutto a fine articolo.

MIUI 12: ecco gli sfondi ed i Super Wallpaper ufficiali | Download

Oltre a tante nuove funzionalità e miglioramenti per quanto riguarda l'immediatezza dell'interfaccia – senza parlare di animazioni più fluide – una delle novità principali della MIUI 12 sono senz'altro questi Super Wallpaper. Si tratta di immagini che richiamano la natura, paesaggi, forme geometriche, panorami spaziali e marziani: insomma c'è tutto l'occorrente per accontentare i Mi Fan. In alto trovate alcuni esempi, mentre per scaricare gli sfondi trovate i link al download a fine articolo.

Aggiunti due nuovi Super Wallpaper | Aggiornamento dicembre 2020

Come vi abbiamo annunciato nell'articolo dedicato, Xiaomi ha aggiunto due nuovi Super Wallpaper sugli smartphone Xiaomi con MIUI 12. Si chiamano Snow Mountain e Geometry e potete scaricarli dai link a fine articolo.

Altri due nuovi Super Wallpaper | Aggiornamento gennaio 2021

Arrivano due nuovi Super Wallpaper ad arricchire gli smartphone Xiaomi, questa volta a tema europeo. Il primo è dedicato alla spiaggia del Navagio, baia dell'isola di Zante (in Grecia) nota per la sua suggestività derivata dal relitto della nave Panagiotis. Il secondo immortala le nostre Dolomiti, nello specifico la vetta del monte Seceda in Trentino.

Scarica tutti i Super Wallpaper

A un anno di distanza, il modder Linuxct ha finalmente aggiornato il suo porting dei Super Wallpaper della MIUI 12 di Xiaomi. Da adesso è possibile installarli tramite soltanto due file APK, che trovate di seguito in download.

Una volta scaricati e installati, nel drawer appariranno le due icone relative alle impostazioni delle relative app. Tramite queste impostazioni potete comodamente scegliere quale luogo impostare per il pianeta Terra o Marte. Niente più file APK multipli, quindi, e finalmente funzionano anche i Super Wallpaper di Navagio e Dolomiti!

Come installare i Super Wallpaper su qualsiasi smartphone Android

Una volta scaricati gli sfondi che più preferite, vi invito a consultare la mia guida su come installare i Super Wallpaper su qualsiasi smartphone Android, che siano Xiaomi o meno.

