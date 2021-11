Xiaomi Trouver Power 12 scende al minimo: tanta potenza, senza spendere una fortuna

Tornano le offerte in salsa Xiaomi, a questo giro con una promozione dedicata all'aspirapolvere senza fili Trouver Power 12, soluzione low budget che punta forte su stile e potenza, ora in offerta lampo al minimo storico, con spedizione dall'Europa!

Xiaomi Trouver Power 12: l'aspirapolvere senza fili scende al miglior prezzo di sempre

Nonostante la sua natura low budget, Xiaomi Trouver Power 12 presenta una potenza da non sottovalutare: il motore da 450W restituisce una capacità di aspirazione fino a 23.000 PA (e 150 AW). Il tutto è alimentato da una batteria da 2.500 mAh, per un'autonomia tra i 45 e i 50 minuti (nella modalità standard). Non manca un pratico display LED per visualizzare il livello della batteria e non solo. Se volete saperne di più sull'ultima versione dell'aspirapolvere wireless Trouver date un'occhiata alla nostra recensione!

L'aspirapolvere senza fili Xiaomi Trouver Power 12 scende di prezzo grazie a questa offerta lampo su AliExpress, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei. Non dimenticate di applicare il coupon venditore (disponibile cliccando sul pulsante Ottieni Coupon nella pagina del prodotto, subito sotto il prezzo). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

