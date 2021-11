MIUI 13: il fondatore Xiaomi stuzzica i fan sulla data

Finora si è parlato più e più volte della MIUI 13, anche se in una sola circostanza abbiamo visto un riferimento esplicito ed ufficiale alla nuova UI. Tutte le altre voci di corridoio comparse, invece, si sono rivelate o incomplete o decisamente poco attendibili, come nel caso delle foto dal vivo di Xiaomi Mi MIX 4. Fatto sta che è ormai cosa pubblica che Xiaomi ci stia lavorando, una notizia che potrebbe far storcere il naso a coloro che stanno ancora aspettando la MIUI 12.5. Anche perché a quanto pare il major update arriverà prima di quanto avreste potuto preventivare (ma c'è ancora il beneficio del dubbio).

Aggiornamento 05/11: si torna a parlare del periodo di uscita della MIUI 13, questa volta un indizio dai social cinesi. Trovate tutte le novità e i dettagli direttamente a fine articolo.

La MIUI 13 è dietro l'angolo? Xiaomi parla del mese di debutto

Volendo fare un riepilogo cronologico, ecco le date di rilascio delle varie versioni della MIUI 1:

1: agosto 2010

2: ???

3: aprile 2011

4: luglio 2012

5: marzo 2013

6: agosto 2014

7: agosto 2015

8: giugno 2016

9: agosto 2017

10: giugno 2018

11: ottobre 2019

12: aprile 2020

12.5: dicembre 2020

Come potete constatare, la MIUI 12.5 è stata a tutti gli effetti la prima versione intermedia dell'interfaccia proprietaria di Xiaomi. Il motivo per cui abbia deciso di rilasciare una versione “.5” non è dato saperlo, ma ipotizziamo che possa esserci di mezzo la pandemia. Tutte le compagnie hanno subito rallentamenti nei lavori, anche quelle che si occupano di software. Perciò è plausibile credere che la MIUI 12.5 sia una versione per certi versi “tappabuchi” (nonostante le varie novità) nell'attesa di riprendere a lavoro a tempo pieno e creare la MIUI 13.

Ma a parte questa considerazione, resta il fatto che il nuovo major update potrebbe arrivare prima del previsto. In precedenza avevo avanzato l'idea di una presentazione per fine 2021, ma così non sarebbe. Uno degli sviluppatori Xiaomi ha pubblicato un post su Weibo, parlando del futuro della MIUI. E fra le sue dichiarazioni, troviamo una frase abbastanza esplicita:

“Il meccanismo del centro di testing interno verrà regolato in agosto, in seguito alla nuova versione della MIUI.“

Secondo le sue parole, quindi, una nuova versione della MIUI sarebbe in arrivo durante il mese di agosto 2021. Non viene fatto un chiaro riferimento al nome di questa versione, perciò non è dato sapere se si tratti di MIUI 13 o magari di un'ulteriore versione intermedia, magari sotto forma di MIUI 12.6. Fatto sta che il mese di agosto si prospetta “caldo”, anche se proprio in quel mese il team MIUI rilascerà delle ottimizzazioni per evitare surriscaldamenti. Che vengano inserite proprio in questa nuova versione software?

Manca ancora una data di presentazione

Inizialmente si è parlato di agosto come mese del debutto della MIUI 13, ma uno dei responsabili di Xiaomi non è pronunciato al riguardo e la risposta non è per nulla ottimista. Wang Hua, del dipartimento Pubbliche Relazioni di Xiaomi Group, ha rivelato che la MIUI 13 porterà con sé miglioramenti ed ottimizzazioni per l'esperienza utente, ma che sarà lanciata più avanti nel corso dell'anno. Insomma, i Mi Fan possono godersi le vacanze estive senza pensare al prossimo major update dell'interfaccia della casa di Lei Jun perché – purtroppo – pare che dovremo pazientare ancora.

Abbiamo il periodo d'uscita | Aggiornamento 30/09

Dopo le prime indiscrezioni che vedevano il lancio della nuova interfaccia ad agosto, le cose sono cambiate radicalmente. Lo stesso CEO e fondatore Lei Jun ha rilasciato un comunicato, sostenendo che per la MIUI 13 ci vorrà ancora tempo, dato che il team software sta ancora lavorando alla sua ottimizzazione.

Lei Jun ha confermato che la MIUI 13 uscirà entro fine 2021. Ciò significa che per la fine dell'anno dovremmo assistere al roll-out dell'aggiornamento per i primi modelli compatibili, ipotizziamo dalla serie Xiaomi Mi 11. Ed è possibile, quindi, che le prime ROM MIUI 13 siano anche basate su Android 12, per quanto sia ancora presto per darlo per scontato.

Nel frattempo il profilo ufficiale Weibo della MIUI ha cominciato a stuzzicare i fan cinesi. Uno degli ultimi post fa riferimento al mese di novembre 2021: che si tratti del periodo di uscita della MIUI 13?

Lei Jun parla della MIUI 13 | Aggiornamento 05/11

Questa volta a pronunciarsi sulla prossima versione della MIUI ci ha pensato il patron Xiaomi in persona, Lei Jun. Con un post su Weibo, il presidente della compagnia ha parlato in maniera un po' sibillina delle aspettative riversate sulla MIUI 13.

Senza pronunciarsi troppo in merito, Lei Jun ha fatto sapere alla propria utenza che la nuova MIUI è sulla buona strada per arrivare entro fine 2021. Inutile dire che, come ogni major update MIUI, si partirà prima dalla Beta, come anticipato da un leaker di settore, sul territorio cinese. Pertanto per noi occidentali se ne riparlerà durante i primi mesi del 2022, forse con il lancio di Xiaomi 12.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli