Meizu 21 Note: il nuovo “ultimo smartphone” ha una data d’uscita

Dopo l’annuncio della cancellazione di tutte le sue serie di flagship e l’addio al mondo degli smartphone tradizionali abbiamo assistito al lancio di Meizu 21 Pro. Tuttavia le novità non sono finite qui ed ora arriva la conferma in merito all’uscita di Meizu 21 Note: il nuovo modello della gamma ha una data di presentazione in Cina. Insomma, ormai la questione è chiara: Meizu ha un problema con le parole “ultimo smartphone“!

Meizu 21 Note: ufficiale la data di presentazione del nuovo modello della serie

Crediti: Meizu

Scherzi a parte, il nuovo Meizu 21 Note debutterà con a bordo Flyme AIOS, stando a quanto rivelato sul social cinese Weibo. Come anticipato in precedenza, la compagnia asiatica ha deciso di puntare forte sulla parte software e in particolare sull’AI; per questo motivo ha deciso di rinnovare la sua interfaccia proprietaria, passando alla storica FlymeOS alla versione AIOS. La data di presentazione del 16 maggio vedrà quindi due protagonisti: da un lato Meizu 21 Note e dall’altro l’ultima incarnazione del software del brand.

Meizu aveva dichiarato che non avrebbe più realizzato “smartphone tradizionali” e probabilmente è questa la chiave di volta della situazione. Non uno smartphone classico, ma dispositivi con funzionalità legate all’AI: insomma un gioco di parole e in soldoni è altamente probabile che continueremo a vedere altri modelli del brand cinese.

Tornando a Meizu 21 Note, la compagnia ha anche svelato varie caratteristiche: il design ricalca quello degli altri modelli della gamma, in questo caso con una doppia fotocamera ed un flash LED ad anello (con illuminazione RGB) ed un display con bordi flat e un punch hole centrale. Il terminale è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 (accompagnato da 16 GB di RAM) ed è alimentato da 5.500 mAh di batteria; il display è un’unità OLED da 1,5K e refresh rate a 144 Hz. Ci saranno due colorazioni, ossia una White ed una Black. Stando ai leak, ci sarebbe un sensore principale da 50 MP. Di recente sono trapelati anche i prezzi, ma ovviamente in questo caso si tratta di un’indiscrezione: Meizu 21 Note dovrebbe debuttare nelle versioni da 16/256 GB e da 16/512 GB, rispettivamente a 2.799 CNY (366€) e 2.999 CNY (384€).

