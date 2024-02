Meizu dice addio al mondo degli smartphone: è la fine di un’era

Grandi novità in casa Meizu, con uno stravolgimento totale che era nell’aria già da tempo ma che è stato in grado di concretizzarsi in un attimo. Tramite un evento in Cina, la compagnia ha annunciato la fine di un’era e l’inizio di un’altra per il brand. Meizu ha detto addio al mondo degli smartphone e ora il focus saranno l’IA e le nuove tecnologie: ecco spiegata la strategia dell’azienda e come cambieranno le cose da ora in poi.

Niente più smartphone per Meizu: ecco come cambieranno le cose

Crediti: Meizu

Il primo annuncio riguarda il mondo degli smartphone: Meizu non produrrà più nuovi telefoni ma continuerà a supportare quelli attualmente disponibili. Meizu 21 Pro (in programma a marzo) è stato cancellato così come lo sviluppo dei prossimi Meizu 22 e 23. L’attuale mercato della telefonia è stato paragonato ad una corsa agli armamenti: gli utenti cambiano modello sempre meno spesso (ogni 51 mesi, precisamente) e i telefoni di tutte le marche offrono ormai prestazioni simili in termini di performance, fotografia e caratteristiche varie. La “corsa agli armamenti” riguarda ricarica, memoria, sensori fotografici sempre più grandi: secondo Meizu ormai tutti sono allineati e manca la vera innovazione. Per questo motivo il brand ha deciso di andare oltre.

Non si tratta di una mossa del tutto inedita, secondo la stessa compagnia: già in passato Meizu ha abbandonato il settore dei lettori MP3 per inseguire una novità tecnologica (ovvero gli smartphone) ed ora è avvenuta esattamente la stessa cosa. Meizu è intenzionata ad investire nella tecnologia del futuro, con un cambiamento strategico totale: il focus è l’intelligenza artificiale e tutti i prodotti ad essa collegati.

Crediti: Meizu

Dopo due anni di preparazione – quindi si tratterebbe di una mossa programmata da tempo – Meizu ha deciso di abbracciare completamente il campo dell’IA. Il sistema operativo Flyme sarà rinnovato e cambiato su misura per l’era dell’intelligenza artificiale: il primo prodotto hardware IA sarà lanciato entro la fine del 2024. Ovviamente non si tratterà di un telefono: l’azienda ha già sottolineato l’interesse verso i vari accessori, gli occhiali smart in primis, quindi possiamo aspettarci qualcosa di simile.

AR e automotive: il grande cambiamento di Meizu nel corso degli ultimi anni

Geely Galaxy E8 – Crediti: Geely

Di recente Meizu ha lanciato i suoi occhiali MYVU AR Glasses e ha annunciato la sua prima auto elettrica (DreameCar MX). Sempre nei mesi passati, la casa cinese ha svelato sia Flyme AR che Flyme Auto, lasciando intravedere uno scorcio di quello che sarà il futuro. Forse Meizu continuerà a realizzare telefoni, ma per altre realtà: attualmente è in atto una collaborazione con Polestar per realizzare un sistema di infotainment ed uno smartphone, anche se questo potrebbe restare un caso isolato. Il grande cambiamento dell’azienda è avvenuto nel 2022, a seguito dell’acquisizione da parte del colosso automobilistico cinese Geely. Da quel momento in poi gli interessi di Meizu hanno iniziato a spaziare in campi inediti per il brand, che ha progressivamente messo da parte gli smartphone per concentrarsi sui prodotti software legati al mondo delle auto.

