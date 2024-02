Xiaomi 14 Ultra potrebbe arrivare prima del previsto

Il prossimo 25 febbraio si terrà l’evento Xiaomi al MWC 2024: ovviamente sul palcoscenico della fiera catalana ci sarà la serie 14, coronata dal tanto chiacchierato modello Ultra (il vero super flagship della famiglia). Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il lancio di Xiaomi 14 Ultra in Cina potrebbe avvenire prima del previsto. Il risultato? Forse non ci sarà bisogno di attendere la fiera tech per conoscere tutte le novità del top di gamma!

Tira aria di Xiaomi 14 Ultra: la data di presentazione in Cina potrebbe precedere il MWC 2024

Xiaomi 14 Ultra – Concept – Crediti: Weibo

Tramite un post sul social cinese Weibo, Lu Weibing (a capo del gruppo Xiaomi) conferma che Xiaomi 14 Ultra sarà il primo flagship in arrivo dopo il recente Capodanno Cinese. Il dirigente non riporta una data precisa ma sul celebre social asiatico hanno iniziato a fare capolino nuovi dettagli. Pare che il debutto in patria possa avvenire il 22 febbraio, quindi poco prima del MWC 2024. Quindi potrebbe esserci un doppio evento, uno per gli utenti in Cina e uno per quelli Global (con il lancio in Europa). Inoltre pare che il palcoscenico asiatico potrebbe vedere a sorpresa l’inedito Xiaomi Pad 6S Pro, già protagonista di varie indiscrezioni.

Crediti: Weibo

Comunque è bene specificare che al momento si tratterebbe solo di una voce di corridoio e ancora non vi è alcuna conferma da parte della casa di Lei Jun. Per quanto riguarda Xiaomi 14 Ultra, il super flagship è stato avvistato in una presunta foto dal vivo e ci sono anche maggiori dettagli sulla scheda tecnica (leak). Non sembrano esserci grandi novità per il design e anche le specifiche appaiono più come un upgrade.

Xiaomi 14 Ultra – Scheda tecnica leak

dimensioni di ??? mm per un peso di ??? grammi

certificazione IP68

display AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (non ad ultrasuoni, come si vociferava in precedenza)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.300 mAh con ricarica da 90W (forse anche wireless da 50W)

con ricarica da (forse anche wireless da 50W) fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (apertura variabile) con Light Hunter 1000 (inedito) oppure 900 , tre sensori IMX858 (?), lenti Leica Summilux , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 3.2X, teleobiettivo a periscopio 5X

(apertura variabile) con (inedito) oppure , tre sensori IMX858 (?), lenti , OIS, ultra-grandangolare, 3.2X, teleobiettivo a 5X selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 sotto forma di HyperOS

