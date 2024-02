Xiaomi Pad 6S Pro: in arrivo un inedito tablet, ecco le immagini

Aggiornamento 11/02: trapelano in rete le prime immagini render di Xiaomi Pad 6S Pro, le trovate nell’articolo.

Di recente si è parlato tanto della prossima generazione di tablet Xiaomi, con numerosi dettagli (o meglio, indiscrezioni) sul prossimo Pad 7 Pro. Tuttavia la nuova gamma potrebbe vedere anche l’aggiunta di un modello inedito, chiamato Xiaomi Pad 6S Pro: ecco quali dovrebbero essere le specifiche di questo misterioso tablet “di mezzo”.

Xiaomi Pad 6S Pro potrebbe essere il nuovo tablet “di mezzo”

Finora la gamma di tablet Xiaomi ha sempre compreso 3 modelli: un dispositivo standard, la versione Pro e la variante Max. A quanto pare stavolta la casa di Lei Jun potrebbe introdurre un inedito Xiaomi Pad 6S Pro, almeno stando alle parole di un insider cinese. Il terminale andrebbe a colmare il vuoto tra la serie 6 e la famiglia Pad 7, presentandosi come un modello di mezzo. In base ai leak più recenti il prossimo Xiaomi Pad 7 Pro potrebbe avere specifiche stellari: si vocifera addirittura della presenza dello Snapdragon 8 Gen 3, ultimo SoC di punta targato Qualcomm.

Ma cosa possiamo aspettarci dal presunto Xiaomi Pad 6S Pro? A detta dell’insider, dovremmo avere un chipset Snapdragon 8 Gen 2, un ampio schermo LCD da 12,4″ con rapporto in 16:10, refresh rate a 144 Hz, batteria da 10.000 mAh con ricarica a 120W, doppia fotocamera da 50+2 MP, selfie camera da 20 MP, 4 speaker stereo e funzionalità che andrebbero ad integrarlo con l’auto Xiaomi SU7, il primo veicolo elettrico della compagnia. Inoltre, sulla scocca posteriore vediamo dei pin magnetici, probabilmente per il collegamento di una tastiera ad hoc.

I nuovi tablet Xiaomi in arrivo nel 2024

Pad 6 Max – Crediti: Xiaomi

Quindi la casa di Lei Jun potrebbe lanciare ben 4 tablet quest’anno, senza contare le aggiunte di Redmi. Oltre a Xiaomi Pad 6S Pro (ovviamente la sua esistenza va presa con estrema cautela) dovremmo avere i tre modelli della famiglia Pad 7. Della versione base non si sa ancora nulla mentre il fratello maggiore Xiaomi Pad 7 Pro dovrebbe offrire uno schermo LCD da 10″ a 144 Hz ed avere dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3 (oppure 8 Gen 2 Leading Edition, secondo altri leak). Non mancherebbe una capiente batteria da 10.000 mAh, forse con ricarica da 120W. Ci sarebbe spazio anche per Xiaomi Pad 7 Max, che dovrebbe essere il primo tablet del brand con display OLED.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le