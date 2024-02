Non chiamatelo pieghevole: Xiaomi MIX Fold 4 sarà un camera phone

L’evoluzione di smartphone pieghevoli, come nel caso del prossimo Xiaomi MIX Fold 4, sta spostando l’attenzione anche sulla qualità della loro fotocamera. I primi foldable erano ben lontani dall’offrire la stessa qualità fotografica dei top di gamma dalle forme più tradizionali, nonostante il loro costo più elevato. Con le ultime generazioni stiamo assistendo a un’attenzione maggiore al comparto multimediale, e si prospetta un pieghevole Xiaomi molto dotato sotto il profilo tecnico.

Un leaker rivela come sarebbe fatta la fotocamera del pieghevole Xiaomi MIX Fold 4

Crediti: Xiaomi

Le indiscrezioni sono riportate dallo storico leaker Digital Chat Station, che sulle sue pagine social parla di uno Xiaomi MIX Fold 4 che avrebbe una quadrupla fotocamera Leica da 50+50+50+50 MP, più avanzata rispetto a quella da 50+12+10+10 MP del suo predecessore MIX Fold 3.

Non cambierebbe la configurazione in termini di lunghezza focale: oltre all’ormai classico ultra-grandangolare, ci sarebbero due teleobiettivi, di cui uno con struttura periscopiale; come su MIX Fold 3, ma questa volta con sensori a più alta risoluzione, a beneficio della qualità delle immagini catturate.

Parlando di scheda tecnica, sappiamo già che Xiaomi MIX Fold 4 avrebbe specifiche di prima fascia, a partire dalla presenza del più recente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 passando per le grosse novità per scocca e cerniera. La data di presentazione non è ancora stata fissata ma è attesa per il Q2 2024, forse con disponibilità Global e assieme al primo flip phone, lo Xiaomi MIX Flip.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le