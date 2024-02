MWC 2024, ci sarà anche Xiaomi MIX Flip? Si prospetta un evento storico

Dopo anni di eventi non così indimenticabili, quello di Xiaomi al MWC 2024 di Barcellona potrebbe rivelarsi il keynote più impattante da tempo a questa parte. Sommando tutte le indiscrezioni finora apparse online, si prospetta un evento ricco di nuovi prodotti piuttosto importanti, e uno di questi potrebbe essere il tanto atteso Xiaomi MIX Flip. A differenza delle varie Samsung, OPPO, vivo e Huawei, la compagnia di Lei Jun si è concentrata unicamente sulla serie MIX Fold, cioè quei pieghevoli in formato ibrido smartphone/mini-tablet.

Xiaomi MIX Flip sarà presentato al MWC 2024? Trapela l’indiscrezione sul primo flip phone

L’indiscrezione è stata fatta, per quanto in maniera sibillina, dal leaker Kartikey Singh. Nel corso del mese di febbraio sarebbe attesa la presentazione di un top di gamma non ben precisato: viene chiamato “Xiaomi xxx”, ma l’impressione è che si tratti proprio di Xiaomi MIX Flip, visti gli altri tweet in cui fa riferimento ai pieghevoli a conchiglia.

Se così fosse, l’evento Xiaomi al MWC 2024 sarebbe ricchissimo di novità: non soltanto il lancio Global di Xiaomi 14, 14 Pro e della Band 8 Pro ma anche la presentazione di Xiaomi 14 Ultra, e si vocifera anche che verrà mostrata la prima auto elettrica Xiaomi SU7. In ballo c’è persino Xiaomi MIX Fold 4, che si dice sarà il primo pieghevole della sua gamma a essere disponibile sul mercato Global.

Ma cosa sappiamo finora di Xiaomi MIX Flip (sempre se sarà questo il suo nome commerciale)? Aleggia ancora un certo mistero sul suo form factor, in particolare quello del second display posto esternamente su cui gioca buona parte dell’usabilità dei flip phone. Secondo il leaker Digital Chat Station, il pieghevole Xiaomi avrebbe una piega praticamente impercettibile, frutto di un meccanismo a cerniera che sarebbe ulteriormente affinato.

Viene anche citato un second display “relativamente semplice“: che abbia un piccolo schermo in stile RAZR 40 o Samsung Galaxy Z Flip 4? Vengono poi citate caratteristiche quali Snapdragon 8 Gen 3 e comunicazione satellitare, così come un comparto fotografico con doppio sensore da 50 MP e l’aggiunta di un teleobiettivo.

