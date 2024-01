Xiaomi sarà al MWC 2024, arriva la conferma ufficiale: quali le novità?

La compagnia di Lei Jun ha annunciato che sarà presente alla celebre fiera catalana e sicuramente ne vedremo delle belle. Xiaomi sarà al MWC 2024 e l’evento tech più atteso in Europa potrebbe essere il palcoscenico perfetto per presentare alcune novità parecchio attese (e tra queste l’ultimo top di gamma del brand).

Xiaomi al MWC 2024 di Barcellona: ecco quali potrebbero essere le novità in arrivo

Crediti: Xiaomi

Tramite i canali social Xiaomi ha confermato che sarà tra i protagonisti del MWC 2024 (dal 26 al 29 febbraio), ma al momento non ci sono conferme in merito ai prodotti che saranno lanciati. Tuttavia l’azienda ha pubblicato un teaser decisamente esplicativo, con riferimenti a “Human, Car e Home”. Il primo potrebbe fare riferimento al top di gamma Xiaomi 14, lanciato in Cina e atteso anche alle nostre latitudini. Secondo le indiscrezioni trapelate finora, la casa cinese potrebbe portare solo la versione standard mentre l’attuale modello Pro rimarrebbe un’esclusiva in patria. Insomma, per questa prima metà del 2024 Xiaomi potrebbe lanciare sul mercato Global solo un top di gamma; ricordiamo che nei prossimi mesi è atteso anche il debutto di Xiaomi 14 Ultra, il quale dovrebbe arrivare anche alle nostre latitudini.

Crediti: Xiaomi

Probabilmente alla fiera di Barcellona ci sarà spazio anche per Xiaomi SU7, la prima auto elettrica del brand. Quasi sicuramente si tratterà di una dimostrazione di forza e nulla più; in una sessione Q&A in Cina la stessa compagnia ha smentito la possibilità di vedere la sua auto fuori dal mercato cinese, almeno per il momento. Il teaser poster fa riferimento anche a nuovi prodotti per la domotica ma non ci sono ancora indiscrezioni su quali saranno le aggiunte all’ecosistema del brand. Infine potrebbe arrivare anche Xiaomi Watch S3, il primo indossabile della compagnia dotato di HyperOS (al momento uscito solo in patria).

