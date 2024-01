OPPO Find X7 Ultra: la tecnologia HyperTone arriverà anche su vecchi modelli

Il 2024 è iniziato con OPPO Find X7 e Find X7 Ultra, i nuovi top di gamma di ultima generazione del brand cinese che puntano moltissimo sul comparto della fotocamera. Il modello più pregiato monta una quadrupla sensoristica da 50+50+50+50 MP f/1.8-2.0-2.6-4.3 comprensiva di sensore Sony LYT-900 da 1″, ultra-grandangolare da 123° e, per la prima volta su uno smartphone, un doppio teleobiettivo periscopiale con zoom 2.8x/6x. Le novità non riguardano solamente l’aspetto hardware ma anche quello software: per esempio, la tecnologia HyperTone, che adesso sappiamo debutterà anche su alcuni modelli precedenti.

La tecnologia HyperTone non rimarrà esclusiva della serie OPPO Find X7

Crediti: OPPO

Quello che fanno gli algoritmi del motore HyperTone, sviluppato in partnership con Hasselblad, è sfruttare varie tecniche per migliorare la chiarezza del +30% e ridurre il rumore del +60%. Per esempio, sfrutta l’intelligenza artificiale nella tecnica di denoising RAW, oltre alla mappatura dei toni, alla fusione delle immagini con negativi digitali e alla correzione della luminosità dei singoli pixel con tecnologia a matrice di fotoni.

Crediti: OPPO

Come annunciato dall’azienda, la tecnologia HyperTone non rimarrà esclusiva di OPPO Find X7 e Find X7 Ultra ma arriverà anche su modelli quali i due pieghevoli Find N3, N3 Flip e su OPPO Reno 11 Pro tramite aggiornamento software.

