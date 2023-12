Xiaomi 14 Pro potrebbe non arrivare in versione Global

In queste ore Xiaomi ha svelato la data di presentazione internazionale della serie Redmi Note 13 (si partirà, come sempre, dall’India) ma ora arrivano notizie non proprio entusiasmanti per i Mi Fan e questa volta riguardano la serie di punta della casa cinese. I top di gamma della compagnia di Lei Jun hanno sempre avuto due versioni principali (almeno a partire dalla serie Mi 8) e alcune incarnazioni minori, ma sembra che stavolta Xiaomi 14 Pro Global potrebbe essere lasciato fuori dai giochi.

Xiaomi 14 Pro: nessuna versione Global in vista, secondo le ultime indiscrezioni

Crediti: Xiaomi

A fine ottobre Xiaomi ha lanciato in Cina la serie 14, ovviamente composta da un modello standard ed una versione Pro, come da tradizione. Fino ad oggi abbiamo dormito sonni tranquilli: entrambi gli smartphone erano stati avvistati in versione Global (con i nomi in codice houji e shennong) parecchi mesi prima del debutto, segno che la compagnia asiatica aveva almeno iniziato a sperimentare il software internazionale. Tuttavia con passare del tempo abbiamo assistito a vari cambiamenti, tra cui anche l’avvento di HyperOS: la nuova interfaccia proprietaria manderà in pensione la MIUI sia in Cina che a livello internazionale.

Attualmente sono in corso alcuni cambiamenti che lasciano pensare che Xiaomi 14 Pro non arriverà in versione Global, ma resterà esclusiva del mercato cinese. Questo è quanto si apprende mettendo mano alle build interne nella MIUI dedicate al dispositivo. L’ultima versione sarebbe la MIUI-V15.0.0.1. UNBMIXM (non fatevi ingannare dal nome, si tratta di HyperOS); in base a quanto emerso, sembra che il team di sviluppo abbia smesso di lavorare alla versione Global di HyperOS dedicata al dispositivo. L’ultima beta è la versione 23.10.23: sono quasi due mesi che non viene pubblicata un nuovo update software. Invece il rilascio delle build per Xiaomi 14 Global continua senza intoppi; al momento le ultime versioni interne sono OS1.0.1.0. UNCEUXM, OS1.0.1.0. UNCMIXM e OS1.0.0.8. UNCINXM.

Tirando le somme, Xiaomi 14 dovrebbe arrivare in versione Global ma non la sua variante Pro. Mancano ancora dettagli in merito al periodo d’uscita e non mancano indiscrezioni che puntano in direzione del mese di gennaio 2024.

Perché Xiaomi potrebbe “tagliare” la serie 14 Global?

Crediti: Xiaomi

Il fulcro di quanto visto finora è semplice: la casa di Lei Jun potrebbe tagliare la serie Global, rinunciando a Xiaomi 14 Pro. La domanda che ogni Mi Fan si sta facendo è sicuramente “perché?“. Per rispondere potremmo citare alcuni dati:

Ovviamente si tratta solo di un’ipotesi: probabilmente Xiaomi ritiene più conveniente lanciare un unico dispositivo premium dal prezzo superiore, magari accompagnato da una versione Lite. Non conosciamo i dati di vendita precisi ma magari la maggior parte degli utenti occidentali ha preferito la variante standard Xiaomi 13 a quella Pro.

Quali sono le differenze tra Xiaomi 14 e 14 Pro

Crediti: Xiaomi

Per quanto riguarda le differenze tra i due modelli della serie, Xiaomi 14 presenta bordi squadrati ed un display flat mentre il fratello maggiore offre un pannello Micro Quad Curved. Le dimensioni dello schermo sono di 6,36″ 1.5K (TCL C8) mentre il Pro monta una soluzione AMOLED 6,73″ 2K con uno speciale vetro protettivo proprietario. La batteria di Xiaomi 14 è un’unità da 4.610 mAh con ricarica da 90W, contro i 4.880 mAh del modello maggiore (con ricarica da 120W e wireless da 50W). Il comparto fotografico resta invariato fatta eccezione per la presenza dell’apertura variabile per il sensore principale a bordo del Pro. Ecco il nostro approfondimento dedicato alla serie, insieme al confronto tra la gamma 14 e la precedente.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le