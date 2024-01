Xiaomi 14 Ultra nelle prime foto dal vivo: un assaggio del Camera Phone!

Si torna a parlare del prossimo super flagshio della casa di Lei Jun, ma questa volta non si tratta di specifiche o di dettagli sulla fotocamera. Xiaomi 14 Ultra è stato avvistato in quelle che dovrebbero essere le prime immagini dal vivo: purtroppo il design è celato, ma da alcuni dettagli è possibile dedurre vari indizi interessanti (e tra questi uno riguarda il debutto in Europa)!

Xiaomi 14 Ultra avvistato dal vivo: aspettando il debutto del vero flagship della serie

Crediti: Weibo

Come anticipato anche in apertura, le primissime immagini dal vivo di Xiaomi 14 Ultra ci offrono solo un assaggio del Camera Phone: il design è nascosto da un cover protettiva, ma è visibile un obiettivo a periscopio nell’angolo in basso a destra. Inoltre la custodia suggerisce un look caratterizzato da un modulo fotografico squadrato; tuttavia la cover potrebbe anche sviare e celare un modulo circolare come quello del precedente Xiaomi 13 Ultra. Per quanto riguarda gli scatti, il dispositivo sarebbe stato immortalato nel corso di alcune prove della fotocamera (a confronto con vivo X100, Xiaomi 14 Pro e il predecessore Ultra); purtroppo non sono stati pubblicati i sample, ma solo queste immagini.

Crediti: Weibo

Le foto mostrano anche alcune sigle ossia N1, P2 ed EU. La prima fa parte del numero di modello e proprio questo indica che si tratterebbe di Xiaomi 14 Ultra. P2 sembra suggerire che si tratti di un’unità prototipale mentre EU lascia poco spazio all’immaginazione: dovrebbe trattarsi della versione internazionale, precedentemente protagonista anche di una certificazione.

Il punto della situazione

Il pezzo forte di Xiaomi 14 Ultra, ovviamente, non può che essere il comparto fotografico (sempre in collaborazione con Leica): secondo le ultime novità il super flagship dovrebbe avere dalla sua sensore 1″-type, presumibilmente un’unità Light Hunter 1000 (ancora inedita). Ci sarebbe anche un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3.2X e lunghezza focale da 75 mm, utile anche per scatti macro. Non può mancare l’ultimo Snapdragon 8 Gen 3, forse accompagnato da 5.180 mAh di batteria con ricarica rapida da 90W e wireless da 50W. Per il display dovremmo avere una soluzione con luminosità da record, ossia ben 6.000 nit.

