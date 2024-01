MSI Claw sfida ROG Ally e Steam Deck: sarà la prima console Intel

Anche MSI sta lavorando in gran segreto al proprio PC console portatile ibrido che, per sfidare ASUS ROG Ally e Steam Deck, sfrutterà per la prima volta un chipset Intel di nuova generazione. In queste ore, infatti, sono emerse in rete le prime immagini e informazioni su MSI Claw, ovvero il dispositivo che potrebbe essere la grande sorpresa del CES 2024 che si terrà tra pochi giorni nella suggestiva cornice di Las Vegas.

MSI Claw potrebbe essere presentata al CES 2024

Crediti: MSI China

Negli ultimi giorni MSI ha lanciato alcuni enigmatici teaser sui social per un nuovo prodotto in arrivo al Consumer Electronic Show 2024, la più importante fiera per l’elettronica di consumo che si tiene ogni anno a Las Vegas. La sopresa, purtroppo, è durata veramente poco: in rete infatti sono immediatamente iniziati a circolare le immagini di MSI Claw, il primo PC console ibrido della compagnia che potrà vantare un inedito processore Intel Meteor Lake. Se ASUS e Valve hanno fatto affidamente sulla tecnologia di AMD, infatti, MSI ha deciso di affidare al processore Intel Core Ultra 7 155H le prestazioni del suo nuovo dispositivo.

MSI Claw, inoltre, potrebbe essere dotato addirittura di 32 GB di memoria RAM, il doppio di quanto abbiamo potuto apprezzare su ROG Ally e Legion GO di Lenovo. Purtroppo le informazioni a nostra disposizione terminano qui, ma la presentazione è proprio dietro l’angolo: già dal 8 gennaio, infatti, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della compagnia. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire le peculiarità di questa nuova console.

